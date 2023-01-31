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Племянник Майкла Джексона сыграет его в байопике

Автор Эвелина Никанорова
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Джаафар Джексон сыграет роль Майкла Джексона в грядущем биографическом фильме Антуана Фукуа под названием «Майкл».

Племянник Майкла Джексона сыграет его в байопике

Джаафар Джексон

26-летний начинающий актер и певец приходится племянником покойному поп-королю: он сын старшего брата Майкла, Джермейна Джексона, который также был участником Jackson 5. Три года назад Джаафар выпустил дебютный сингл и клип «Got Me Singing», а 30 января поделился в соцсетях кадрами с репетиции будущего фильма в образе главного героя. Кандидатуру одобрила семья Джексонов и продюсеры фильма.

Племянник Майкла Джексона сыграет его в байопике

The Jackson 5

— Я встретил Джафара более двух лет назад и был поражен тем, как органично он олицетворяет дух и личность Майкла, — добавил продюсер проекта Грэм Кинг. — Это было что-то настолько мощное, что даже после проведения кастинга по всему миру стало ясно, что он единственный человек, который может сыграть эту роль.

— Невероятно интересно наблюдать, как Джаафар оживляет Майкла, — признается режиссер Антуан Фукуа. — У него есть естественная способность подражать Майклу и такая замечательная химия с камерой.

Источник: InterMedia

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