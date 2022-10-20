По какому телефону можно самостоятельно подать заявку на компенсацию за отопление?

Из-за большого количества людей, которые обращаются за компенсациями и пособиями, Вильнюсское самоуправление решило предложить более удобную процедуру подачи заявлений. Теперь по телефону 8 700 35 545 вильнюсцы смогут самостоятельно подать заявку с помощью звукового гида.

Новой услугой самостоятельной подачи заявлений по телефону можно воспользоваться в любое время суток и недели. Звуковой проводник поможет подать заявление на компенсацию за отопление и воду и социальную помощь или продлить получение этой помощи.

«До сих пор можно было подать заявку на компенсацию за отопление или социальное пособие в электронном виде или посетив муниципалитет. Мы сделали еще один шаг к упрощению процесса — теперь жители Вильнюса могут заказать услугу, просто позвонив с помощью звукового гида. Воспользоваться этой возможностью смогут все вильнюсцы, которые ранее обращались за услугами социальных пособий и пользуются телефоном с клавиатурой», — говорит представитель Вильнюсского самоуправления Иева Пабержиене.

При звонке по номеру 8 700 35 545 система распознает номер звонящего. Ему надо будет аутентифицировать себя, введя 4 последние цифры личного кода, и выбрать вид социальной поддержки.

Заявитель получит звуковое подтверждение о заказанной услуге и дополнительно будет проинформирован коротким SMS-сообщением или автоматическим звонком (при использовании устройства, на которое невозможно отправить SMS). Если потребуются дополнительные данные или документы, сотрудники самоуправления свяжутся с подателем прошения.

Услуга будет предоставляться на литовском, русском, польском и английском языках.

Людей, которые еще не обращались за компенсацией на этот отопительный сезон, приглашают воспользоваться этой услугой. На первом этапе надо будет выбрать язык, на котором вы хотели бы общаться со звуковым гидом, и дальше просто следовать его рекомендациям.

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