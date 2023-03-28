По Литве с гидом. Отправляемся в путешествие в… столичный квартал Stikliai

В сегодняшнем выпуске рубрики «По Литве с гидом» Анна из проекта Vilnius4you не приглашает в дальние поездки. Место, куда нам предстоит отправиться, находится совсем рядом, в самом сердце столицы. Цель нашего сегодняшнего путешествия — «концентрированный Вильнюс», квартал Stikliai.



Мы привыкли путешествовать с размахом — в другой город или в другую страну. А сегодня я вас позову в путешествие по небольшому кварталу Вильнюса — кварталу Stikliai.

Маленький квартал, который очерчивается улицами Švarco, Dominikonų, Didžioji и Vokiečių, казалось бы, должен потеряться в лабиринте куда более важных городских улиц и кварталов. Но он рассказывает свои истории и, как маленький, но яркий бриллиант, выделяется среди других объектов.

Что нужно знать об этом месте?

До того как этот квартал стал называться еврейским, его называли латинским! Почему? Там любили селиться иностранцы. Место располагалось вблизи немецкого квартала и именно этим было привлекательно для чужеземцев.

В 1633 году король Владислав IV Ваза разрешил евреям жить на этих улицах, и квартал на века стал еврейским кварталом с еврейской толкучкой, Большой синагогой, ресторанами и огромным количеством маленьких лавочек. Давайте погуляем по улочкам и поищем исторические места.

Сначала заглянем во двор Stiklių 4. Здесь нас ждет скульптура летописца, которая напоминает, что в начале XVI в. рядом находилась одна из первых типографий Вильнюса, где была напечатана первая в Литве книга на церковнославянском языке. А сейчас в этом дворе находится агентство по обновлению Старого города Вильнюса. Многие улучшения в исторической части города происходят именно благодаря ему.

Гуляя по улице Stiklių, поищем также табличку, которая расскажет о том, что в 1547 году здесь была одна из первых стеклянных мануфактур.

И обязательно посмотрим вверх. Жители Вильнюса уже привыкли, что на улице Stiklių часто можно увидеть что-то интересное. Сейчас это трехмерная витражная инсталляция Vitrum, а совсем недавно были шляпы со словами внутри на идише. А еще раньше — облака. Все это экспонаты галереи по открытым небом ARTerija. Экспозиция здесь меняется примерно раз в 6 месяцев.

Заглянем и на улицу Антокольского. Это ее новое название, раньше улица называлась Mėsinių. Тогда здесь находились мясные лавки. Если в Google maps (или на любой другой карте) найти улицу Antokolskio и мысленно провести линию до улицы Mėsinių, мы увидим, что линии совпадают. Когда-то это была одна улица. Современное название появилось в честь скульптора Марка Антокольского, который вырос в одном из дворов этой улицы. Найдем мемориальную доску?

Думаю, что вы уже заметили на стенах граффити. Этот проект называется «Стены помнят»

Изображения этого проекта посвящены еврейскому кварталу и созданы по старым фотографиям, сделанным до Второй мировой войны в еврейском квартале Вильнюса. Все муралы проекта выполнены в технике граффити — авторы решили, что граффити идеально вписывается в современную городскую жизнь. Этот художественный проект рассказывает об истории на языке, который приемлем и, возможно, более понятен современному человеку. Он побуждает нас прочувствовать историю по-своему. В квартале Stikliai есть четыре мурала этого проекта. Попробуем найти их все?

Свернув на улицу Žydų, поищем место, где находилась Большая синагога. Рядом находится бюст Виленского Гаона — Элияху бен Шломо Залмана. Если повезет, интерактивный информационный стенд будет работать и позволит увидеть, как это место выглядело раньше.

Еще одно интересное место — Senatorių pasažas — фуд-корт, расположенный в старом здании. За почти 500 лет здание несколько раз меняло и хозяев, и стиль. Когда-то первый этаж, где сейчас находятся фуд-корт и ресторан, был хозяйственным помещением, тут располагались конюшни и каретный сарай. Выход на улицу Dominikonų считался парадным, а вот на улицу Stiklių — черным.

Если после прогулки вы немного устали, не забудьте отдохнуть и выпить кофе. ДНК квартала не поменялось — он по-прежнему торговый и радушный.

Фото — Анна Vilnius4you, а также Lukas Balandis/BNS