По Литве с гидом. Знакомство с Дзукией, путешествие в Алитус

Сегодня в рубрике «По Литве с гидом» – путешествие в Алитус. Главный консультант RADIO•R по самым интересным туристическим местам Литвы, Анна из проекта Vilnius4you, предлагает сегодня отправиться в Дзукию.



Дзукию мы очень любим летом, ведь за грибами лучше всего ехать в дзукийские леса. Но кроме грибов там можно найти еще много всего интересного, и сегодня я вам рекомендую посетить один из городов Дзукии – Алитус. Это 6-й по величине город Литвы и столица региона.

Алитус – это драгоценный камень среди городов Литвы. Почему?

Музеи города не уступают столичным. Музей археологии, который находится в подвале с арочными сводами, датированными XVI веком, обрадует современной и интерактивной экспозицией. Здесь вы узнаете о находках каменного века, о значении кремня в Южной части Литвы в это время и о многом другом. Краеведческий музей покажет вам историю региона, он часто сотрудничает с музеями других городов. Одну из выставок этого музея можно увидеть и картинной галерее в Каунасе.

Здесь много разных красочных муралов. Алитус не уступает Вильнюсу и Каунасу по креативности! В 2019 году здесь прошел первый Фестиваль Street Art, и теперь больше 20 зданий города украшают нео-фрески. И каждая из них несет свое смысловое значение.

Алитус – единственный город, в котором есть необычный мост, где можно измерить свою любовь. На мосту находится единица измерения, «метр любви» – каждые 40 метров соответствуют определенному ее виду. А еще у жителей Алитуса есть специальное место, где можно легально вешать замочек – символ любви.

Город удивляет еще и своими оборонительными сооружениями – фортами. В конце XIX века Алитус был объявлен крепостью 3-й категории. Были построены 4 форта, отремонтированы дороги и мосты, город соединили железной дорогой с Вильнюсом и Сувалками. До наших дней лучше всего сохранился первый форт. Он доступен лишь к наружному посещению.

До Второй Мировой войны примерно 30% жителей Алитуса составляли евреи, поэтому здесь до сих пор можно найти много следов еврейской культуры. Совсем недавно открыла двери для посетителей отреставрированная синагога. Правда, сейчас ее функция другая – здесь проходят концерты, лекции и другие мероприятия. А осенью 2022 года здесь можно было увидеть картины художников мирового уровня – Хаима Сутина и Амадео Модильяни.

А еще Алитус прекрасен своей природой. Город расположен в петле реки Нямунас, на территории города находится один из уникальных лесов Литвы – Видзгире (Vidzgirio miškas). Часть леса – это ботанический заповедник с редчайшими растениями и животными. Здесь, например, можно встретить охраняемого в Европе отшельника обыкновенного, обитающего в коре старых дубов.

Как видите, Алитус сможет удивить почти каждого своими достопримечательностями. И тут уже одного дня на поездку может оказаться мало!

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