Почему надо регистрировать договор аренды жилья, и как это сделать?

По данным Центра регистров, в этом году значительно выросло количество регистраций договоров аренды жилья. Аналитики Центра объясняют это не только стремлением зафиксировать договоренности между собственниками жилья и арендаторами, но и с мерами помощи, применяемыми государством, а также увеличением потока прибывающих из Украины.

За три квартала этого года уже зарегистрировано более 10,5 тыс. договоров аренды жилья (квартир и жилых домов). Это на 40% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Тогда было зарегистрировано около 7,5 тыс. договоров аренды жилья.

«Рост числа регистрации договоров аренды жилья можно объяснить не только большим стремлением собственников жилья или арендаторов защитить свои интересы в возможных спорах с участием третьих лиц, но и изменившимися обстоятельствами. Самое заметное из них — в этом году существенно вырос поток прибывающих из третьих стран. Люди, приехавшие в Литву из Украины, Беларуси или другой зарубежной страны, оживили рынок аренды жилья, а с заключением большего количества договоров аренды выросла и необходимость в их регистрации», — сказал аналитик Центра регистров Паулюс Рудзкис.

По его словам, еще одним обстоятельством, стимулирующим регистрацию договоров аренды жилья, являются меры поддержки, применяемые государством. Например, крайне актуальны на данный момент компенсации за отопление жилья. Для получения компенсации договор аренды жилья должен быть зарегистрирован в Реестре недвижимости. Кроме того, договор об аренде жилья приравнивается к согласию собственника, когда наниматель желает декларировать свое место жительства в арендуемой квартире.

«С географической точки зрения наибольшее количество договоров аренды жилья, конечно же, зарегистрировано в крупных городах. Однако выделяется и несколько регионов. Например, в Друскининкай, Кретинге, Мажейкяй, Тракае или Таураге в этом году договоров аренды зарегистрировано в несколько раз больше, чем год назад», — говорит П. Рудзкис.

Почему стоит регистрировать договор аренды жилья?

Один из главных аргументов, почему стоит серьезно задуматься о регистрации договора аренды, заключается в том, что только зарегистрированный договор аренды может быть использован против третьих лиц. Например, когда одна из сторон договора защищает свои права в суде. При регистрации юридического факта о заключенном договоре аренды в Реестре недвижимости этот факт становится общедоступным, поэтому в случае возникновения спора этот факт уже не нужно доказывать.

По мнению специалистов Центра регистров, общедоступная информация о заключенном договоре аренды защищает как арендатора, так и собственника жилья от возможной недобросовестности другой стороны договора. Она позволяет четко определить права и обязанности сторон и обеспечивает соблюдение условий договора. Кроме того, большее количество договоров аренды жилья способствует прозрачности всего рынка недвижимости.

Как зарегистрировать договор аренды?

Зарегистрировать договор аренды жилья несложно. Подать заявление в Центр регистров могут как собственник жилья, так и наниматель (или их доверенные лица). При регистрации договора аренды жилья надо представить оригинал договора или его заверенную копию.

Заявки можно подать в электронном виде (электронный документ, составленный обеими сторонами договора, должен быть подписан электронными подписями), по почте или в одном из отделов обслуживания клиентов Центра регистров.

Более подробную информацию о регистрации договоров аренды жилья, а также форму заявления можно найти на странице Центра регистров.

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