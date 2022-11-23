Подарок малообеспеченным людям от Caritas и адвокатов Литвы — бесплатные юридические консультации

В преддверии больших праздников Адвокатура Литвы и Литовский Caritas предлагают свою помощь самым нуждающимся жителям Литвы. С 28 ноября до 9 декабря адвокаты различных направлений и их помощники будут давать бесплатные консультации.

Консультации будут проводиться дистанционно или в епархиальных центрах Caritas по предварительной регистрации. Регистрация началась сегодня.

Около 200 адвокатов и их помощников из всей Литвы зарегистрировались в объявленной уже 7-й раз инициативе pro bono (от лат. pro bono publico «для общего блага»), чтобы бесплатно делиться своими знаниями в области права.

По словам председателя Совета адвокатов Миндаугаса Кукайтиса, эта социальная инициатива объединяет две крупнейшие литовские организации, делающие содержательную и важную работу.

«Мы рады, что собрали сообщество литовской адвокатуры для того, чтобы юридические услуги стали доступными для людей, которые не имеют возможности получить их сами. На самом деле мы видим, что совместные усилия не только позволяют получить ценный профессиональный опыт, но и укрепляют веру наиболее уязвимых людей в то, что их права будут защищены», — говорит председатель Совета адвокатов М. Кукайтис.

За шесть лет, прошедших с начала инициативы pro bono Адвокатуры Литвы и Литовского Caritas, юридическая помощь была оказана нескольким тысячам человек. Некоторые из них уже воспользовались бесплатной юридической помощью во время предыдущих кампаний. Поэтому адвокаты или их помощники хорошо знакомы с проблематикой и готовы помочь людям.

По словам генерального секретаря Caritas Литвы Дейманте Букейкайте, бесплатная юридическая помощь, предоставляемая адвокатами, дает людям, живущим в бедственном положении, надежду на то, что их личные проблемы будут замечены и решены.

«Мы благодарны литовскому сообществу адвокатов за то, что можем расширить сферу оказываемой помощи. Мы также благодарим людей, которые доверяют организации Caritas и каждый год обращаются за помощью. В нашей стране правовая грамотность до сих пор остается болезненной проблемой. Самостоятельно разрешить ситуации, требующие юридических знаний, разобраться в содержании отправленного приставом письма, к сожалению, для некоторых без помощи невозможно. Бесплатные юридические консультации становятся первым шагом к тому, чтобы более четко понять свою ситуацию, оценить ее сложность и услышать совет, что делать дальше. Зачастую одной консультации бывает недостаточно, поэтому адвокаты и их помощники готовы продолжить консультирование», – сказала Д. Букейкайте.

Люди, желающие получить бесплатную юридическую консультацию, в период с 23 ноября до окончания акции, 9 декабря, могут зарегистрироваться по следующим контактам отделений Caritas

Вильнюсская архиепископия Caritas

Охватывает г. Вильнюс, Вильнюсский, Друскининкайский, Игналинский, Шальчининкайский, Швянченисский, Тракайский, Варенский, Висагинский районы. Тел. 8 655 02242 (Эдита)

Каунасская архиепископия Caritas

Охватывает г. Каунас, Каунасский, Йонавский, Юрбаркский, Кедайняйский, Расейняйский, Укмергский районы. Тел. 8 673 22327 (Онуте)

Тяльшяйская архиепископия Caritas

Охватывает г. Клайпеда, Клайпедский, Акмянский, Мажейкяйский, Плунгеский, Скуодский, Шилальский, Шилутский, Таурагский, Тяльшяйский районы. Тел. 8 671 30611 (Агне)

Паневежская архиепископия Caritas

Охватывает г. Паневежис, Паневежский, Аникщяйский, Биржайский, Купишкский, Пасвалисский, Рокишкский, Утянский, Зарасайский районы. Тел. 8 683 05 498 (Роберта)

Шяуляйская архиепископия Caritas

Охватывает г. Шяуляй, Шяуляйский, Йонишкский, Кяльмесский, Пакруойский, Радвилишкский районы. Тел. 8 657 86 463 (Даля)

Вилкавишкская архиепископия Caritas

Охватывает Алитусский, Лаздияйский, Мариямпольский, Приенайский, Шакяйский, Вилкавишкский районы. Тел. 8 618 49138 (Регина)

Кайшядорская архиепископия Caritas

Охватывает Кайшядорский, Бирштонский, Электренайский, Молетский, Ширвинский районы. Тел. 8 612 59170 (Гражина)

Литовский Caritas

Общая информация и регистрация. Тел. 8 674 66042 (Эрика)