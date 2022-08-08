Образование

Подарок первоклашкам Клайпедского района и другие новости системы образования

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

Каждый первоклассник Клайпедского района будет обеспечен необходимыми средствами обучения. Об этом сообщило самоуправление района.

Подарок первоклашкам Клайпедского района и другие новости системы образования

Подарок первоклашкам Клайпедского района. Ассоциативное фото

В первый день учебного года первоклассников, которые придут в школы, ждут подарки прямо в классах. Каждый первоклассник найдет на своем столе специальную корзину, в которой собраны самые необходимые предметы для начала учебы.

Среди них: ручка, чернильные капсулы, тетрадки, фломастеры, цветные и простые карандаши, тетрадь для рисования, двусторонний картон, цветная бумага, акварель, набор кистей, ножницы, точилка, стирательная резинка, карандашный и жидкий клей, контейнер для мытья кисточек, палитра для смешивания красок, гуашь и папка для документов.

«Это самые обязательные и необходимые принадлежности к началу учебного года — могу это сказать из своего личного опыта не только как мамы, но и как учителя. Кроме того, все школьные принадлежности будут сложены в матерчатую сумку для спортивной одежды, в которой детям будет удобно носить в школу одежду для занятий физкультурой. Первого сентября подарки получат и учителя. Они смогут планировать свою работу в новых записных книжках», — говорит вице-мэр самоуправления Клайпедского района Виолета Ряукене.

Стоимость одной корзины первоклассника — чуть больше 30 евро. Всего планируется раздать около 600 подарочных комплектов.

***

19 литовских студентов стали лауреатами конкурса Kitas 100 («Следующие 100»), их обучение в лучших университетах мира будет финансироваться государством.

Об этом сообщило Министерство образования, науки и спорта Литвы.

После окончания учебы лауреаты конкурса обязуются вернуться в Литву и применить свои знания на родине, проработав здесь не менее трех лет.

При выборе победителей конкурса комиссия оценивала место выбранного участником вуза в международных рейтингах, личную мотивацию, рекомендательные письма и резюме.

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