Подземный переход на проспекте Konstitucijos в столице закроется на реконструкцию

В понедельник, 12 декабря, подземный пешеходный переход на проспекте Konstitucijos (рядом с остановкой Europos aikštė) в столице закроется на реконструкцию, которая продлится полгода.

Подземный пешеходный переход будет модернизирован

В нем заменят изношенные конструкции здания, установят общественный туалет и новый лифт, оборудуют обновленную систему вентиляции. После реконструкции с левой стороны проспекта Konstitucijos для удобства жителей появится еще один выход – с площади Европы подземный пешеходный переход позволит попасть не только на другую сторону улицы, но и на Белый мост.

Подземный пешеходный переход будет реконструироваться за счет средств развития строящегося бизнес-центра Artery.

Временно изменится организация пешеходного и автомобильного движения

В связи с реконструкцией подземного пешеходного перехода с 12 декабря в этом месте невозможно будет перейти проспект Konstitucijos. Переходить улицу можно будет по уже существующим, регулируемым светофорами, переходам на пересечении с улицами L. Kačynskio и Gegužės 3-iosios.

Для безопасности людей рабочая зона будет огорожена чуть шире, поэтому обойти ее с левой стороны проспекта Konstitucijos (с парными номерами домов) вплотную к проезжей части не получится. Горожан просят обращать внимание на знаки, обозначающие зону проведения работ и пешеходные дорожки.

Специалисты по управлению дорожным движением будут следить за изменением пешеходных потоков. По их словам, планируется скорректировать продолжительность сигналов светофора на перекрестках, чтобы людям не приходилось долго ждать зеленого света.

На левой стороне проспекта Konstitucijos тоже временно изменится организация автомобильного движения. В связи с работами возле пешеходного перехода временно не будет полосы А, а оставшиеся две полосы движения станут более узкими. Планируется, что временные изменения, которые коснутся проезжей части, вступят в силу с 19 декабря и продлятся около четырех месяцев.

Часть магазинов, расположенных в подземном пешеходном переходе, во время реконструкции продолжит работу. Попасть на них покупатели смогут только со стороны площади Европы.

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