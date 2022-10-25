Что посмотреть

Появился первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» представил Marvel.

Ролик показывает, как благодаря прибору, изобретенном Кэсси (Кэтрин Ньютон) дочерью Скотта Лэнга, он же Человек-муравей (Пол Радд) они вместе с Джанет Ван Дайн (Мишель Пфайффер), Хэнком Пимом (Майкл Дуглас) и Хоуп (Эванджелин Лилли), — попадают в квантовую реальность. Помочь им выбраться оттуда предлагает известный злодей вселенной Marvel – путешественник Канг-завоеватель (Джонатан Мейджорс), но на своих условиях…

В мировой прокат «Человек-муравей и Оса: Квантомания» выйдет 17 февраля 2023 года.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Джонни Гринвуд удостоился награды за лучшие саундтреки

Джонни Гринвуд удостоился награды за лучшие саундтреки

Автор Эвелина Никанорова
Принцесса Диана и королевская семья вступают в войну с трагическим исходом в трейлере «Короны»

Принцесса Диана и королевская семья вступают в войну с трагическим исходом в трейлере «Короны»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: комикс с Дуэйном Скалой Джонсоном, победитель Каннского фестиваля трагикомедия «Треугольник печали», 2 романтических фильма и семейный фильм про спасение тигрёнка

Премьеры в кино: комикс с Дуэйном Скалой Джонсоном, победитель Каннского фестиваля трагикомедия «Треугольник печали», 2 романтических фильма и семейный фильм про спасение тигрёнка

Автор Гинтарас Зукас
В Netflix появилась функция для расставшихся пар

В Netflix появилась функция для расставшихся пар

Автор Эвелина Никанорова
Мини-сериал, посвященный пожару в Нотр-Даме, драмеди «Рэймонд и Рэй» с МакГрегором и Хоуком и другие главные премьеры недели

Мини-сериал, посвященный пожару в Нотр-Даме, драмеди «Рэймонд и Рэй» с МакГрегором и Хоуком и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
Вышел первый трейлер новых «Телепузиков» 

Вышел первый трейлер новых «Телепузиков» 

Автор Эвелина Никанорова
Майкл Б. Джордан встречает друга детства в трейлере фильма «Крид 3»

Майкл Б. Джордан встречает друга детства в трейлере фильма «Крид 3»

Автор Эвелина Никанорова
Мартин Скорсезе превратит «Банды Нью-Йорка» в сериал

Мартин Скорсезе превратит «Банды Нью-Йорка» в сериал

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: литовская криминальная драма, фильм завершающий серию ужастиков «Хэллоуин», а также мультфильм про фею

Премьеры в кино: литовская криминальная драма, фильм завершающий серию ужастиков «Хэллоуин», а также мультфильм про фею

Автор Гинтарас Зукас