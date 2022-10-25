Появился первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» представил Marvel.

Ролик показывает, как благодаря прибору, изобретенном Кэсси (Кэтрин Ньютон) дочерью Скотта Лэнга, он же Человек-муравей (Пол Радд) они вместе с Джанет Ван Дайн (Мишель Пфайффер), Хэнком Пимом (Майкл Дуглас) и Хоуп (Эванджелин Лилли), — попадают в квантовую реальность. Помочь им выбраться оттуда предлагает известный злодей вселенной Marvel – путешественник Канг-завоеватель (Джонатан Мейджорс), но на своих условиях…

В мировой прокат «Человек-муравей и Оса: Квантомания» выйдет 17 февраля 2023 года.

Источник: InterMedia