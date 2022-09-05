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Польская легенда врывается в Вильнюс: 30 сентября концерт Марыли Родович и Рышарда Рынковски

Автор Эвелина Никанорова
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Впервые в истории 2 крупнейшие звезды польской музыки Марыла Родович и Рышард Рынковски встретятся на одной сцене в большом концерте 2022 года, который состоится 30 сентября в концертном зале Compensa. Это уникальное и крупнейшее событие для всех поляков Литвы!

Польская легенда врывается в Вильнюс: 30 сентября концерт Марыли Родович и Рышарда Рынковски

Организаторы концерта обещают незабываемый вечер и самые яркие эмоции! Идея «Польского концерта года» возникла в 2018 году и успешно развивается создавшим ее агентством «Польские мероприятия в Литве». Эта серия концертов пользуется наибольшим вниманием польских любителей музыки и стала самым посещаемым событием. В упомянутой серии концертов приняли участие такие звезды, как: Р. Рынковский, Зенон Мартынюк и группа «Акцент», Кшиштоф Цуговский, Эдита Гепперт и, конечно же, Кшиштоф Кравчик, который в 2020 году, 14 февраля, провел единственную прощальный концерт в Вильнюсе.

Организаторы приглашают на крупнейшее польское музыкальное событие и празднование 5-летия деятельности, во время которого вы увидите диву поп-музыки Марылю Родович и харизматичного покорителя женских сердец Рышарда Рынковского.

Польская легенда врывается в Вильнюс: 30 сентября концерт Марыли Родович и Рышарда Рынковски

Уникальная возможность встретить и услышать вживую легендарных артистов Польши, а также насладиться их главными хитами. Будущий концерт — это прилив позитивных эмоций, невероятной энергии и искреннего наслаждения.

Билеты можно приобрести на сайте Bilietai.lt 

Польская легенда врывается в Вильнюс: 30 сентября концерт Марыли Родович и Рышарда Рынковски

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