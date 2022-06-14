Post Malone стал отцом и женихом

Post Malone впервые стал отцом. Об этом 26-летний музыкант рассказал на шоу Говарда Стерна на SiriusXM, упомянув, что «поцеловал свою девочку перед уходом на интервью».

Имя и точную дату рождения дочки он не уточнил.

О том, что давняя подруга Остина Ричарда Поста (настоящее имя Post Malone) ждет ребенка, стало известно в мае. TMZ сообщает, что рэпер сделал предложение своей возлюбленной. Ее имя также не известно: в 2015-2018 году музыкант встречался с Эшли Диас, а после расставания с ней не афиширует свою личную жизнь.

Источник: InterMedia