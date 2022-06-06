Музыкальная новинка

Post Malone выпустил Twelve Carat Toothache

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Post Malone выпустил четвертый студийный альбом Twelve Carat Toothache. Пластинка стала первой полноформатной работой рэпера после выхода Hollywood’s Bleeding в 2019 году.

Post Malone выпустил Twelve Carat Toothache

Post Malone

– Песни на альбоме говорят о том, что я чувствую здесь и сейчас. Взлеты, падения, бардак и биполярный аспект того, что значит быть артистом в мейнстриме, – рассказал музыкант о своем новом детище. – Я хотел сделать альбом, который поднимет настроение и покажет, что люди не одиноки во времена одиночества и беспокойства. Нам всем просто нужно проявить любовь ко всему на планете.

В работе над альбомом гостевое участие принял Weeknd, записавшийся для трека One Right Now. На пластинке также отметились Doja Cat, Fleet Foxes и Kid Laroi.

Источник: InterMedia

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