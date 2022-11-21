Праздничный календарь. Даты зажжения огней на Рождественских елочках в разных городах страны

Зажжение огней на столичной елочке состоится в субботу, 26 ноября. Начало праздника — в 19 часов. Этим торжественным мероприятием в Вильнюсе будет дан старт череде зимних праздников и развлечений. Столичное самоуправление наконец приоткрыло завесу тайны над тем, как будет выглядеть главная елочка страны. Она будет представлять собой нарядный торт, украшенный 700 свечами в честь 700-летия столицы. На праздничном концерте в честь зажжения Рождественской елки выступят известные литовские исполнители. А в списке других праздничных мероприятий — рождественский городок, «Вильнюсский каток 2.0». На улицы Старого города вернется праздничный паровозик, пройдет еще много всего яркого и праздничного. С полным списком рождественских мероприятий в столице можно ознакомиться на странице kaledossostineje.lt.

А пока Вильнюс приглашает принять участие в одном из любимых конкурсов горожан Kuriu Kalėdų nuotaiką Vilniuje 2022, «Я создаю Рождественское настроение в Вильнюсе 2022». Тема этого года — уютное и устойчивое Рождество. Традицию декорирования витрин, фасадов, дворов зданий предлагают продолжить предпринимателям, компаниям, учреждениям и сообществам Вильнюса — но при этом их просят выбирать устойчивые, экологичные решения. Для участия в конкурсе надо до 11 декабря (включительно) заполнить регистрационную анкету участника на странице kaledossostineje.lt/konkurso-registracija и выслать качественную фотографию декорированного объекта по эл. почте [email protected]. С 14 по 20 декабря комиссия конкурса будет знакомиться с объектами и оценивать их, а победителей объявят 21 декабря. Участник конкурса, который займет 1-е место, получит 1500 евро, 2-е — 1200 евро, 3-е — 800 евро. Будет и еще один, дополнительный, приз участнику, который получит больше всего баллов от комиссии — его награда составит 1200 евро.

Накануне зажжения елочки, 25 ноября, откроется для посетителей двор Президентского дворца в Вильнюсе. Его можно будет посетить до 7 января, в рабочие дни — с 17:30 до 20:00, по субботам — с 12:00 до 21:00, по воскресеньям — до 20:00. В воскресные дни с 15:00 будет работать киоск с горячим чаем, а в 16:00 зазвучат рождественские песни.

В Каунасе продолжаются работы по подготовке к празднику зажжения огней главной елки города. Еще надо развесить украшения и елочные огни и проверить, как все работает. Установлены купола Рождественского городка, но их тоже еще остается украсить в соответствии с тематикой этого года, навеянной художнице Иоланте Шмидтене «Звездной сонатой» и другими произведениями М. К. Чюрлениса. По мнению автора, уютные, излучающие тепло декорации создадут традиционный образ праздника и ощущение спокойствия. Праздник зажжения Рождественской елки состоится уже в эту пятницу, 25 ноября, в 19:30 час. Информация о Рождестве в Каунасе

Клайпеда по своей многолетней традиции выбрала самую красивую новогоднюю елку из 23 живых пушистых елочек, представленных на конкурс. Величественное дерево высотой около 15 метров прибудет на Театральную площадь 29 ноября, а праздничные огни на елке зажгутся 10 декабря. Информацию о рождественских праздниках в Клайпеде можно найти на странице klaipedossventes.lt

На Друскининкайской площади развлечений проводится установка главной рождественской елки курорта. Металлическая конструкция, которая используется уже несколько лет подряд, покрывается свежими еловыми ветками. Елка курорта зажжется вечером 2 декабря. Тогда же будет освещен и елочный парк рядом с музыкальным фонтаном, который зимой превращается в световую инсталляцию.

В Паланге в этом году Рождественская елка будет установлена возле Палангского курхауза (ул. J.Basanavičiaus/Vytauto). Праздничные огни на ней зажгутся 2 декабря в 18 часов во время светомузыкального шоу, подробности которого пока держатся в секрете. А в Швянтойи праздничные мероприятия пройдут 3 декабря в 18 часов.

В Паневежисе начало рождественского периода будет объявлено 2 декабря в 18 часов — на площади Лайсвес зажгутся огни на городской елке, откроется ярмарка. В программе праздника — выступление танцевального коллектива Tavo fortūna, Вайдаса Дзежульскиса с группой Hope. А кульминацией праздника станет показ студии огненного шоу Liepsnose. Праздничные украшения в Паневежисе пробудут до 8 января.

Рождественские праздничные мероприятия в Рокишкисе стартуют в следующую субботу, 2 декабря. Senelis Kalėda приглашает на церемонию зажжения елочных огней в 17:30. Будет показан интерактивный мюзикл Stebuklingos senelio rogės («Волшебные сани дедушки»). В программе также — маленькие гномы и белые медведи, рождественская ярмарка и красочное лазерное шоу.

В Таураге церемония зажжения огней рождественской елки состоится 3 декабря в 17 часов на Замковой площади города. Вечер начнется с анимационной рождественской сказки для всей семьи и продолжится концертной программой исполнителей — Лауры Ремейкене, Ируны Пузарайте, Мариауса Ямпольскиса. Праздничные мероприятия в Таураге будут проходить в течение всего декабря.

Мы уже рассказывали о том, какая елочка украсит в этом году зимние праздники в Тракае: он станет первым городом в Литве, построившим рождественскую елку из солнечных модулей. Тракай – зеленый город, а это много к чему обязывает. Поэтому после консультации со специалистами по солнечной энергетике было решено, что в этом году тракайская городская ель будет давать собственную энергию. А солнечные модули, используемые в ней, продолжат производить энергию и после праздников. Церемония зажжения огней на Тракайской елочке состоится 9 декабря в 18 часов. Рождественские мероприятия в Тракае

В Укмерге началась подготовка к Рождеству. Церемония зажжения огней на елке в этом году состоится в субботу, 10 декабря, в 16 часов. В праздничные дни в каждом уголке города будут светить огоньки лазеров, к горожанам в гости прибудет Kalėdų senelis, а маленькие участники праздника смогут покружиться на каруселях. Программа Рождественских мероприятий