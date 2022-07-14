Премьера экранизации романа Джейн Остин, Тайский документальный сериал о муай тай и другие главные премьеры в сети

Долина мёртвых (фильм)

(фэнтези, ужасы, боевик) на Netflix с 11 июля

Во время гражданской войны в Испании группа заклятых врагов вынуждена действовать сообща, столкнувшись с кровожадными зомби, созданными в ходе эксперимента нацистов.

Чертовски больно (мини-сериал)

(документальный, драма, спорт) на Netflix с 13 июля

Тайский документальный сериал о муай тай.

Под солнцем Амальфи (фильм)

(комедия, драма, мелодрама) на Netflix с 13 июля

Спустя год после начала их романа в Риччоне Винченцо и Камилла снова встречаются во время отдыха на живописном побережье Амальфи, где им предстоит проверить свои чувства.

Oбратная сторона Земли (сериал, 3 сезон)

(мультфильм, фантастика, комедия) на Disney+ с 13 июля

Семья инопланетян, являющаяся представителями весьма развитой цивилизации, переезжает жить в Америку. Там они пытаются решить, лучше ли здесь живется, чем на их родной планете, или нет.

Обитель зла (сериал)

(фантастика, ужасы, боевик, триллер) на Netflix с 14 июля

Действие сериала будет происходить в двух временных периодах. В первом четырнадцатилетние сестры Джейд и Билли Вескер переезжают в город Нью-Раккун-Сити и вскоре обнаруживают, что их отец скрывает что-то страшное, что может уничтожить весь мир. Во втором временном периоде, когда Джейд уже 30 лет, в мире осталось менее 15 миллионов человек, а более 6 миллиардов людей и животных заражены зомби-вирусом. Джейд пытается выжить в новом мире.

Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон (сериал, 1 сезон)

(мультфильм, приключения, комедия, боевик) на Netflix с 14 июля

Легендарный воин По объединяется с английским рыцарем чтобы найти волшебное оружие, восстановить свою репутацию и спасти мир!

Фарзар (сериал, 1 сезон)

(мультфильм для взрослых, комедия, приключения) на Netflix с 15 июля

Сюжет рассказывает о планете Фарзар, которую пытаются захватить злобные пришельцы, однако группа героев во главе с принцем Файхаэлем объединяется, чтобы противостоять им.

Доводы рассудка (фильм)

(драма, мелодрама) на Netflix с 15 июля

События разворачиваются в XIX веке. Энн Эллиот живет своими чувствами и не идет на поводу у общества. Семья героини находится на грани банкротства, и ей приходится выбирать между тем, чтобы оставить свое прошлое позади или последовать зову сердца. В главной роли Дакота Джонсон.

Альба (сериал, 1 сезон)

(драма) на Netflix с 15 июля

Альба, студентка из Мадрида, возвращается на каникулы домой на побережье. Однажды она отправляется на вечеринку, где подвергается групповому изнасилованию. Проснувшись полуголой на пляже после этой травматичной ночи, она заявляет о преступлении в полицию. Трое из четырех парней найдены — они оказываются детьми из обеспеченных семей и к тому же друзьями Бруно, возлюбленного Альбы.