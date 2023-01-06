Премьеры в кино: комедия с Томом Хэнксом о сварливом мужчине, жизнь которого меняют новые соседи и французская криминальная комедия о мошенниках, которые живут обманывая богатеев

На этой неделе две премьеры: комедия о сварливом мужчине, жизнь которого меняют новые соседи. В главной роли Том Хэнкс. И французская криминальная комедия о мошенниках, которые живут обманывая богатеев.

Мой ужасный сосед (2022) 13+

(комедия, драма)

Ворчливый вдовец, чья единственная радость заключается в критике и осуждении своих измученных соседей, начинает меняться, когда по соседству с ним поселяется оживленная молодая семья, что приводит к неожиданной дружбе, которая перевернет его мир. В главной роли Том Хэнкс.

Маскарад (2022) 16+

(комедия, криминал, драма)

Лазурное побережье юга Франции становится новым домом для танцовщика Адриена и роковой красавицы Марго. Девушка изменяет жизнь юноши, который на минуту забывает, что любимая живет за счет мошенничества и манипуляций с богатыми мужчинами. Гламур, деньги и роковая страсть — этот коктейль становится слишком крепким даже для опытных игроков «в чувства».

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)