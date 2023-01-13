Премьеры в кино: комедийный боевик в Дженнифер Лопес, фильм-ужасов о девочке-роботе, латвийская драма о независимости страны и пасхальный мультфильм для самых маленьких зрителей

На этой неделе четыре премьеры: комедийный боевик в Дженнифер Лопес, фильм-ужасов о девочке-роботе, латвийская драма о независимости страны и пасхальный мультфильм для самых маленьких зрителей.

Моя пиратская свадьба (2022) 16+

(боевик, комедия, мелодрама)

Экстравагантная свадьба Тома и Дарси оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Теперь несостоявшиеся молодожёны должны спасти церемонию и вновь понять, почему любят друг друга. В главной роли Дженнифер Лопес.

М3ГАН (2022) 13+

(фантастика, ужасы, триллер)

Джемма — робототехник в компании по производству игрушек. Неожиданно получив опеку над своей недавно осиротевшей племянницей, она дарит девочке экспериментальную куклу-андроид, которая вскоре в буквальном смысле понимает свою миссию защищать ребенка.

Январь (2022) 13+

(драма)

1991 год в Латвии. Трое друзей — начинающие кинематографисты, мечтающие снимать фильмы и спешащие насладиться свободой молодости. К сожалению, крах политической системы региона разрушает их планы, семейные узы и дружбу. Их участие в мирном сопротивлении становится решающим моментом взросления.

Братцы Кролики: Пасхальный переполох (2022) 0+

(приключения, комедия, семейный)

Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказался по уши в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи!

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)