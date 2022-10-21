Премьеры в кино: комикс с Дуэйном Скалой Джонсоном, победитель Каннского фестиваля трагикомедия «Треугольник печали», 2 романтических фильма и семейный фильм про спасение тигрёнка

На этой неделе пять премьер: комикс от DC с Дуэйном Скалой Джонсоном, победитель Каннского фестиваля трагикомедия «Треугольник печали», 2 романтических фильма для аудитории помладше и постарше, а также семейный фильм про спасение тигрёнка.

Черный Адам (2022) 13+

(фантастика, фэнтези, боевик)

Спустя почти 5000 лет после того, как он был наделен всемогущей силой египетских богов, и столь же быстро заключен в тюрьму — Черный Адам освобожден из своей земной гробницы, готовый высвободить свою уникальную форму правосудия в современном мире. В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Сара Шахи, Пирс Броснан и другие.

Треугольник печали (2022) 13+

(комедия, драма)

После крушения яхты посреди океана пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица оказываются на необитаемом острове. В одной из ролей Вуди Харрельсон.

Хороший дом (2022)

(комедия, драма)

Жизнь риэлтора из Новой Англии Хильди Гуд начинает рушиться, когда она встречается со своим старым другом из Нью-Йорка. В главных ролях Сигурни Уивер и Кевин Клайн.

Игра в любовь (2022) 16+

(драма)

Вивьен и Рой переезжают на Сицилию. Во время поездки в дом приезжает таинственная женщина и заводит дружбу с Вивьен, к большому неудовольствию Роя. Напряжение нарастает и границы пересекаются, когда секреты из прошлого Роя заставляют пару столкнуться с теми аспектами их отношений, о существовании которых они даже не подозревали.

Мой тигр (2022)

(приключения, семейный)

В предгорьях Гималаев мальчик-сирота спасает бенгальского тигренка от безжалостных браконьеров. Вместе они отправляются в монастырь высоко в горах, известный как «Гнездо тигра», где буддийские монахи защищают диких животных. Их ждет захватывающее путешествие, полное открытий и опасностей, и лишь зарождающаяся дружба поможет все преодолеть.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)