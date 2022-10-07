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Премьеры в кино: криминальная комедия о раскрытии убийства, польская драма о современной популярности, комедийная мелодрама о покупке платья

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

На этой неделе три премьеры: криминальная комедия о раскрытии убийства, польская драма о современной популярности, комедийная мелодрама о покупке платья.

Амстердам (2022) 

(комедия, драма)

Действие происходит в 30-е годы XX века. Трое друзей — врач, медсестра и адвокат — становятся свидетелями убийства, а позже главными подозреваемыми и раскрывают один из самых возмутительных заговоров в американской истории. В главных ролях: Кристиан Бэйл, Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон, Крис Рок, Зои Салдана, Аня Тейлор-Джой, Майкл Шеннон, Тимоти Олифант и другие.

Невидимая война (2022)

(драма)

Фильм польского режиссера Патрика Веги рассказывает о мужчине, который помешан на адреналине, машинах, красивых женщинах, сексе и наркотиках. Как желание стать популярным в современном мире оборачивается разрушением себя.

Миссис Харрис едет в Париж (2022)

(комедия)

Лондон, 1950 год. Ада Харрис, горничная богатой столичной семьи, решает купить платье от Christian Dior, чтобы присутствовать на следующей коронации королевы. По пути к своей цели Ада Харрис преодолевает множество преград и поездка в Париж превращается в настоящее приключение…

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

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