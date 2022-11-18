Премьеры в кино: литовская комедия о разводе, режиссерский дебют Рассела Кроу, триллер о ресторане, документальный фильм для семейного просмотра и фильм об освобождении Клайпеды

На этой неделе пять премьер: литовская комедия о разводе, режиссерский дебют Рассела Кроу, триллер о ресторане, документальный фильм для семейного просмотра и фильм восстановленной документалистике об освобождении Клайпеды.

Развод (2022) 16+

(комедия)

Титас случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Титас уже женат! Он просит Марту о разводе, но та ставит условия.

Меню (2022) 16+

(комедия, ужасы, триллер)

Молодая пара отправляется на остров, чтобы попробовать эксклюзивные блюда элитного шеф-повара, но они совершенно не были готовы к тому, что их там поджидало. В главных ролях Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой и Николас Холт.

Покерфейс (2022) 16+

(боевик, криминал, триллер)

Джейк собрал в своем особняке друзей детства, чтобы, сыграть в поке. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом эксцентричного миллиардера нападают неизвестные. Теперь на кону не только богатства, но и собственные жизни. Режиссер и исполнитель главной роли Рассел Кроу.

Сердце дуба (2022) 0+

(документальный, приключения, семейный)

Два кинорежиссера Лоран Шарбонье и Мишель Сейду, в течении нескольких месяцев в французском регионе Солонь, создавали уникальный приключенческий фильм «Сердце дуба». Актерский состав: белки, дятлы, сойки, муравьи, полевые мыши.

Пурга у Мемеля. История освобождения Клайпеды (2022) 7+

(восстановленная документалистика)

Фильм Эдмундаса Якилайтиса в жанре восстановительной документалистики. В нем пойдет речь о событиях января 1923 года в Клайпедском крае, одном из самых впечатляющих эпизодов литовской истории.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)