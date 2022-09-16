Премьеры в кино: литовская комедия о том, как мужчина просыпается в теле женщины, романтическая комедия с Джорджем Клуни и Джулией Робертс, а также мультфильм для всей семьи

На этой неделе 3 премьеры: литовская комедия о том, как мужчина просыпается в теле женщины, романтическая комедия с Джорджем Клуни и Джулией Робертс, а также мультфильм для всей семьи.

Чего не знают мужчины (2022) 13+

(комедия)

Гедрюс — известный редактор модного журнала и сексист. Однажды утром он просыпается в теле женщины и теперь он должен придумать как вернуть своё — мужское тело.

Билет в рай (2022) 13+

(комедия, мелодрама)

Разведенная пара объединяется и направляется на Бали, чтобы помешать своей дочери совершить ту же ошибку, которую, по их мнению, они совершили 25 лет назад. В главных ролях Джордж Клуни и Джулия Робертс.

Пес-самурай и город кошек (2022) 7+

(мультфильм)

Хэнк — смелый пёс, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)