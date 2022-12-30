Премьеры в кино: литовская комедия о вернувшихся в Литву эмигрантов, которых принимают за инвесторов-иностранцев, а также мультфильм о хитроумном коте, по произведениям Терри Пратчетта

На этой неделе две премьеры: литовская комедия о вернувшихся в Литву эмигрантов, которых принимают за инвесторов-иностранцев, а также мультфильм о хитроумном коте, по произведениям Терри Пратчетта.

РеЭмигранты (2022) 13+

(комедия)

Когда трех друзей — Арминаса, Каросаса и Дарюша — выгоняют с куриной фабрики в Англии, они решают вернуться в родную Литву на короткие каникулы. Взяв напрокат Tesla, они отправляются в гости к матери Дарюша. Однако местные власти принимают их за представителей Tesla. Чиновники пытаются обхаживать их в соответствии со всеми политическими «традициями», а герои “пользоваться” своим положением.

Изумительный Морис (2022) 0+

(мультфильм, приключения, комедия, семейный)

У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз «спасает» местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую оплату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное… Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места — к изумлению всех живущих там двуногих.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)