Премьеры в кино: литовская криминальная драма, фильм завершающий серию ужастиков «Хэллоуин», а также мультфильм про фею

На этой неделе три премьеры: литовская криминальная драма, фильм завершающий серию ужастиков «Хэллоуин», а также мультфильм про фею.

Поколение злых (2022) 16+

(криминал, драма)

Комиссара полиции Гинтаса обвиняют в убийстве своего коллеги и лучшего друга. Смерть друга случается именно в тот момент, когда Гинтас выдвигает свою кандидатуру на выборах мэра. Но смерть коллеги — это только начало череды убийств.

Моя проблемная фея (2022) 0+

(мультфильм, приключения)

Виолетта интересная и дерзкая фея, потерявшаяся в мире людей. Для того чтобы найти путь в сказочный мир, она объединяется с человеческой девочкой Макси и узнает свое настоящее предназначение.

Хэллоуин заканчивается (2022)

(ужасы, триллер)

Окончание саги о противостоянии безжалостного маньяка Майкла Майерса с Лори Строуд. В главной роли Джейми Ли Кёртис.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)