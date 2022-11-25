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Премьеры в кино: мелодрама о каннибалах, литовская драма о похоронах, военный боевик о лётчиках и новый мультфильм от Диснея

Автор Гинтарас Зукас
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На этой неделе четыре премьеры: мелодрама о каннибалах, литовская драма о похоронах, военный боевик о лётчиках и новый мультфильм от Диснея.

Целиком и полностью (2022) 18+

(ужасы, драма, мелодрама)

Марен отправляется на поиски своего отца, которого она никогда не встречала, в попытке понять, почему у нее есть желание убивать и есть людей, которые ее любят.

Полнометражный фильм о жизни (2022) 13+

(комедия, драма)

Главную героиню потрясла весть о смерти отца. Девушке нужно организовать похороны. Она старается, чтобы в памяти каждого отец остался честным человеком. Заботясь о каждой детали церемонии, она попадает в курьёзные ситуации. 

Двойная петля (2022) 13+

(боевик, драма, военный)

Два пилота американских ВМС во время Корейской войны становятся близкими друзьями и братьями по оружию. Во время очередного задания одного из лётчиков подбивают аккурат над вражеской территорией. Командование не видит необходимости в спасательной операции, но истинная преданность не позволит солдату оставить товарища в беде.

Странный мир (2022) 0+

(мультфильм, фантастика, приключения)

Рассказ про путешествие семейства легендарных исследователей вглубь неизведанных и опасных земель, населенных фантастическими существами. Непрекращающиеся споры между членами семьи грозят сорвать их последнюю — и, безусловно, самую важную миссию. 

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

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