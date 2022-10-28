Премьеры в кино: несколько фильмов ужасов — от действительно страшных, до комедийных, французский триллер, фильм о снежном шторме в горах и новый боевик с Брюсом Уиллисом.

На этой неделе пять премьер: несколько фильмов ужасов — от действительно страшных, до комедийных, французский триллер, фильм о снежном шторме в горах, а также новый боевик с Брюсом Уиллисом.

Не говори никому (2022) 18+

(ужасы, драма, триллер)

Во время отпуска в Италии молодая семья из Дании знакомится с милой нидерландской парой с немым ребенком. Несколько месяцев спустя они получают неожиданное приглашение посетить загородный дом новых знакомых. Но обещавший быть приятным уик-энд постепенно становится совсем не приятным.

Вершина страха (2022) 16+

(драма)

Группа молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью, пытаясь забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, и теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией.

Компромат (2022) 13+

(драма, триллер)

Россия, 2017. Матье Руссель арестован и заключен в тюрьму на глазах дочери. Французский эмигрант стал жертвой «компромата», его подставили. Под угрозой пожизненного заключения у него остается только один вариант: бежать и добраться до Франции своим ходом…

Парень с того света (2022) 16+

(комедия, ужасы)

Оливер — обычный одинокий парень, которому хочется найти друзей и любовь, но как это сделать, если единственное с кем он общается — это телевизор. Неожиданным образом он находит себе друга… на кладбище. Популярный при жизни красавчик Митч поможет Оливеру справиться с неуверенностью в себе и даст лучшие советы как покорить любую девушку. Но освободилось ли его собственное сердце от той единственной после смерти?

Детектив Найт: Мерзавец (2022) 13+

(боевик, триллер)

Когда город готовится к Хэллоуину, вооруженные грабители в масках тяжело ранят напарника детектива Найта в перестрелке после ограбления. Преследуя Найта, бандиты бегут из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где темное прошлое детектива сталкивается с его настоящим делом и грозит разрушить его мир, если только искупление не настигнет Найта первым. В главной роли Брюс Уиллис.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)