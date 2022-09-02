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Премьеры в кино: новая серия цикла After о многоугольниках любви между Тессой и Хардином, а также литовская драма о снах

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

На этой неделе две премьеры: новая серия цикла After, о многоугольниках любви между Тессой и Хардином, а также литовская драма о снах.

После. Долго и счастливо (2022)

(драма, мелодрама)

Любовь Тессы и Хардина — неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась всё крепче, а страсть — всё сильнее. Вот только Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Ждёт ли их сказку счастливый финал, или же «долго и счастливо» — это не для Тессы и Хардина? 

Песни для лисицы (2022) 13+

(драма, фэнтези, музыка)

Рок-музыкант Дайнюс теряет свою возлюбленную. Её потеря оборвала его жизнь, принеся с собой гнетущую пустоту. Он начинает читать её дневник, в котором она записывала свои сны и начинает путешествие по лабиринтам снов.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

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