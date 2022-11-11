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Премьеры в кино: новый кинокомикс о Черной Пантере и мультфильм про принцессу, предназначение и волшебного единорога

Автор Гинтарас Зукас
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На этой неделе две премьеры: новый кинокомикс о Черной Пантере и мультфильм про принцессу, предназначение и волшебного единорога.

Черная пантера: Ваканда навсегда (2022) 13+

(фантастика, фэнтези, боевик)

Новая глава Киновселенной Marvel. После смерти короля Т`Чаллы королева Рамонда, Шури, М`Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы защитить Ваканду от мировых держав.

Мия и я: Легенда Сентопии (2022) 0+

(мультфильм, приключения, семейный)

Мия обнаруживает, что ее волшебный камень является частью древнего пророчества. Вместе с верным другом Ико, веселым Штормовым Единорогом и смешным зверьком по кличке Пудл, она отправляется в захватывающее путешествие, чтобы спасти Сентопию.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

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