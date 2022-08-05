Премьеры в кино: остросюжетный боевик с Брэдом Питтом и литовский мультфильм от режиссера Тадаса Видмантаса

На этой неделе две премьеры: остросюжетный боевик с Брэдом Питтом и литовский мультфильм от режиссера Тадаса Видмантаса

Быстрее пули (2022) 16+

(боевик, триллер)

Пятеро наёмных убийц оказываются на борту скоростного поезда, идущего из Токио в Мориоку. Узнав, что их миссии как-то связаны, убийцы пытаются понять, кто их здесь собрал и что им сделать, чтобы выжить. В главных ролях Брэд Питт и Сандра Буллок.

Бабаужюкай: Семь фантастических историй (2022) 0+

(мультфильм)

Незаметно для нас в нашем мире живут маленькие интересные существа — бабаужюкай. Каждый из них, как и человек, уникален и интересен. Более того, у них есть качество, которого нет больше ни у кого в мире!

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)