Что посмотреть

Премьеры в кино: украинская новогодняя комедия, рождественский боевик, фильм ужасов и документальный фильм о литовском баскетболе

Автор Гинтарас Зукас
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

На этой неделе четыре премьеры: украинская новогодняя комедия, рождественский боевик, фильм ужасов и документальный фильм о литовском баскетболе.

Мой дедушка – Санта (2020) 0+

(комедия, семейный)

Накануне Нового года девятилетний Максим, мечтающий найти своего дедушку, отправляется в столицу на его поиски. 

Жестокая ночь (2022) 16+

(боевик, криминал, комедия, ужасы)

Когда группа наемников нападает на поместье богатой семьи, Санта-Клаус должен вмешаться, чтобы спасти всех и Рождество. В роли Санты Дэвид Харбор (Хоппер из “Очень странных дел)

Зловещий свет (2022) 16+

(ужасы, триллер)

25-летняя монахиня Энн уверена, что ее призвание — изгнание дьявола, хотя обряд экзорцизма разрешено совершать только священникам. Несмотря на запреты она приступает к своей миссии, но вскоре лицом к лицу сталкивается с ужасающими демонами.

Оранжевый костёл (2022)

(документальный, спортивный)

Самые известные лица мирового и литовского баскетбола — Дирк Новицки Тони Паркер, Арвидас Сабонис, Шарунас Марчюленис в фильме, который посвящен столетию литовского баскетбола, воссоздают в документальном сюжете причины, по которым баскетбол в Литве перешагнул границы спорта и стал второй религией.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

Tags:

Похожее

Принц и его жена обещают рассказать всю правду в трейлере «Гарри и Меган»

Принц и его жена обещают рассказать всю правду в трейлере «Гарри и Меган»

Автор Эвелина Никанорова
Документальный фильм о Роберте Дауни старшем, «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса и другие главные премьеры недели

Документальный фильм о Роберте Дауни старшем, «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
Принцесса, водопроводчик и гриб отправляются спасать мир в трейлере «Супербратья Марио»

Принцесса, водопроводчик и гриб отправляются спасать мир в трейлере «Супербратья Марио»

Автор Эвелина Никанорова
Скарлетт Йоханссон вспомнит одну из своих первых ролей в новом телепроекте

Скарлетт Йоханссон вспомнит одну из своих первых ролей в новом телепроекте

Автор Эвелина Никанорова
Брэд Питт и Марго Робби диктуют свои правила Голливуду в трейлере «Вавилона»

Брэд Питт и Марго Робби диктуют свои правила Голливуду в трейлере «Вавилона»

Автор Эвелина Никанорова
«Всё везде и сразу» стал фильмом года на Gotham Awards 2022

«Всё везде и сразу» стал фильмом года на Gotham Awards 2022

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: мелодрама о каннибалах, литовская драма о похоронах, военный боевик о лётчиках и новый мультфильм от Диснея

Премьеры в кино: мелодрама о каннибалах, литовская драма о похоронах, военный боевик о лётчиках и новый мультфильм от Диснея

Автор Гинтарас Зукас
Девушка противостоит странному преступному миру в трейлере сериала «Ковбой из Копенгагена»

Девушка противостоит странному преступному миру в трейлере сериала «Ковбой из Копенгагена»

Автор Эвелина Никанорова
Документалка «Спокойной ночи, Оппи» об истории марсохода Opportunity, 3 сезон мистического сериала «Кровь и вода» и другие главные премьеры недели

Документалка «Спокойной ночи, Оппи» об истории марсохода Opportunity, 3 сезон мистического сериала «Кровь и вода» и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас