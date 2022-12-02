Премьеры в кино: украинская новогодняя комедия, рождественский боевик, фильм ужасов и документальный фильм о литовском баскетболе

На этой неделе четыре премьеры: украинская новогодняя комедия, рождественский боевик, фильм ужасов и документальный фильм о литовском баскетболе.

Мой дедушка – Санта (2020) 0+

(комедия, семейный)

Накануне Нового года девятилетний Максим, мечтающий найти своего дедушку, отправляется в столицу на его поиски.

Жестокая ночь (2022) 16+

(боевик, криминал, комедия, ужасы)

Когда группа наемников нападает на поместье богатой семьи, Санта-Клаус должен вмешаться, чтобы спасти всех и Рождество. В роли Санты Дэвид Харбор (Хоппер из “Очень странных дел)

Зловещий свет (2022) 16+

(ужасы, триллер)

25-летняя монахиня Энн уверена, что ее призвание — изгнание дьявола, хотя обряд экзорцизма разрешено совершать только священникам. Несмотря на запреты она приступает к своей миссии, но вскоре лицом к лицу сталкивается с ужасающими демонами.

Оранжевый костёл (2022)

(документальный, спортивный)

Самые известные лица мирового и литовского баскетбола — Дирк Новицки Тони Паркер, Арвидас Сабонис, Шарунас Марчюленис в фильме, который посвящен столетию литовского баскетбола, воссоздают в документальном сюжете причины, по которым баскетбол в Литве перешагнул границы спорта и стал второй религией.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)