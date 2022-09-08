Премьеры в кинотеатрах: голливудский ремейк знаменитой «Иронии судьбы» и история ученой в области литературы, которая нашла лампу с джином

На этой неделе две премьеры: голливудский ремейк знаменитой «Иронии судьбы» и история ученой в области литературы, которая нашла лампу с джином.

Ирония судьбы (2022)

(комедия, мелодрама)

История о двух людях, которые верят в любовь, но, похоже, никогда не смогут постичь ее истинный смысл. В диком повороте событий судьба ставит каждого на пути другого в бурную новогоднюю ночь, и начинается комедия и хаос.

Три тысячи лет желаний (2022) 13+

(драма, фэнтези, мелодрама)

Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)