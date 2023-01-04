Президент подписал поправки к Закону об образовании. Основные изменения

Президент Гитанас Науседа подписал поправки, которые устанавливают обязательные проверки успеваемости учащихся. Кроме того, с 2025 года вводится порог успеваемости для десятиклассников, желающих продолжить обучение в гимназии.

1. Поправки меняют нынешний порядок проведения проверок успеваемости в школах:

они становятся обязательными для учащихся 4-х и 8-х классов,

в 6-м классе проверок больше не будет.

2. Кроме того, с 2025 года вводится четырехбалльная планка для десятиклассников, желающих продолжить обучение в гимназии. Согласно новому порядку, десятиклассники будут получать основное образование не только после завершения основной образовательной программы, но и после сдачи тестов на успеваемость по основному образованию с удовлетворительными оценками (т.е. не менее чем на четыре балла).

Данное положение будет распространяться на выпускников, заканчивающих десятый класс школы (второй класс гимназии) в 2025 году, поэтому изменения будут актуальны уже для нынешних восьмиклассников.

3. Поправки создадут возможность учащимся, не достигшим необходимого уровня успеваемости, закрепить свои знания и пересдать тесты на успеваемость по основному образованию в том же учебном году. В настоящее время нет возможности повторно сдать тесты.

4. Глава государства также подписал поправки в пакет по профессиональному обучению, которые меняют модель планирования бюджетных мест, предоставляя советам профессиональных училищ право решать, сколько учащихся принимать на индивидуальные программы профессионального обучения.