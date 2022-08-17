Причины скачка цен на электричество и ближайшие перспективы

Одной из причин рекордного скачка цен на электричество может быть некорректный алгоритм биржи, который отклоняет даже более дешевые предложения поставщиков, если их большие объемы энергии не соответствуют спросу. Об этом говорит министр энергетики.

По словам Дайнюса Крейвиса, алгоритм биржи будет подкорректирован. Однако на стоимость электроэнергии и дальше в основном будет влиять цена на газ. Поэтому, по словам министра, с приближением зимы не стоит ожидать падения цен на газ и электричество. Вчера за день цена на газ подскочила на пятую часть. Сегодня на бирже киловатт-час электричества в среднем стоил около 80 центов, а вечером цена повышалась до 4 евро за кВт/ч.

В связи с ростом цен на тепло и электричество не только рядовые граждане и бизнес, но и государственные и муниципальные ведомства собираются экономить. Планируется заменить осветительные приборы на более современные, а также прочими средствами снижать потребление в бюджетных ведомствах электроэнергии, тепла и горячей воды. Об этом говорилось на совещании в Минэнерго. Уже сейчас в помещениях правительства температура в нерабочее время и выходные дни снижается до 30%. На крышах более чем 300 зданий учреждений, принадлежащих столичному самоуправлению, в течение пары лет планируется оборудовать солнечные электростанции. Кроме того, в ночное время, возможно, будут уменьшаться освещение улиц и зданий, выключаться фонтаны. Другие муниципалитеты также начали внедрять проекты солнечной, ветряной и геотермальной энергетики. Канцелярия Сейма планирует подготовить конкретный план по снижению потребления воды и электричества во второй половине августа.

Между тем Министерство энергетики собирается учить жителей страны, как экономить энергоресурсы. Готовящийся план намечено представить общественности в сентябре. По словам представителей министерства, это будет просветительская кампания. Основная ее цель — показать, как, изменив привычки, можно сэкономить и снизить потребление электроэнергии.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.