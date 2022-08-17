Прием в вузы. На бесплатном обучении — на 800 студентов меньше, будущий учитель химии — всего один

Сегодня стали известны результаты приема в вузы Литвы. Об этом сообщило Министерство просвещения. Договоры с университетами подписали более 10,5 тысяч, с коллегиями – более 8600 студентов.

В этом году принято больше первокурсников, чем в прошлом, но бесплатно учиться будут на 800 студентов меньше. По словам министра образования, в этом году на первый курс поступили 19162 человека. В прошлом году было 18769 человек.

Радует, что профессию педагога в этом году выбрали на 100 абитуриентов больше, чем в прошлом. Огорчает тот факт, что на некоторые педагогические факультеты по-прежнему поступает мало абитуриентов, говорит Юргита Шюгждиниене. По-прежнему мало тех, кто хотел бы стать студентом бакалавриата по химии, физике и математике. Так, преподавателями математики в будущем планируют стать 8 студентов, биологии — 13, физики — 2, химии — всего один студент.

«Беспокойно, что некоторые направления, очень важные для нас направления в педагогике, по-прежнему принимают мало поступающих. Мало желающих учиться на первом уровне, на бакалавриате стать учителями химии, физики, математики, биологии, информационных технологий. Поэтому этот вопрос остается очень важным, и надо проделать большую работу, чтобы получить больше заинтересованности», — сказала министр.

Растет интерес к профессиональному обучению. В ходе основного набора на обучение в профтехучилищах пригласили учиться почти 18,5 тысяч абитуриентов. Об этом сообщила Ассоциация высших школ Литвы для организации общего приема (LAMABPO).