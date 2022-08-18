Приключения Чашека и его брата Кружека, Женщина-Халк и другие главные премьеры в сети

Наследник престола (фильм)

(драма, мелодрама) на Netflix с 17 августа

История принца Карла Юхана и новенькой Лены. Они испытывают друг к другу чувства. Однако Лена понимает, что отношения с будущим королём могут поставить их обоих в неловкое положение, ведь она хранит большой секрет, являющийся причиной её переезда в другой город.

Посмотри в обе стороны (фильм)

(комедия, драма, мелодрама) на Netflix с 17 августа

На вечеринке в честь окончания колледжа жизнь Натали делится на две параллельные реальности, после того как она делает тест на беременность. Чего ждать от жизни и любви?

Где был огонь (сериал)

(драма) на Netflix с 17 августа

Обнаружив, что убийство родного брата связано с пожарными, Пончо внедряется в их бригаду, чтобы продолжить расследование, и находит любовь, семью… и серийного убийцу.

Женщина-Халк (сериал, 1 сезон)

(фантастика, боевик, приключения) на Disney+ с 18 августа

После переливания крови двоюродная сестра Брюса Бэннера юристка Дженнифер Уолтерс получает способность во время стресса перевоплощаться в сверхсильное существо. Дженнифер предстоит научиться управлять этим даром и применять его во благо при этом продолжать работать в недавно созданном Отделе по правам сверхлюдей.

Tekken: Узы крови (сериал)

(аниме, фантастика, боевик) на Netflix с 18 августа

Дзин Кадзама освоил боевые искусства ещё в детстве, но его сил было недостаточно, чтобы остановить зло, которое уничтожило всё, что было дорого мальчику. Герою предстоит найти своего деда, который сможет обучить его боевым навыкам в совершенстве, чтобы одолеть древнего монстра Огра и принять участие в турнире «Король Железного Кулака»

Шоу Чашечка! (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, комедия, приключения) на Netflix с 19 августа

Приключения импульсивного Чашека и его осторожного брата Кружека.

Alma. Девушка в зеркале (сериал, 1 сезон)

(ужасы, триллер, драма, детектив) на Netflix с 19 августа

Странная автобусная авария уносит жизни почти всех одноклассников Альмы и лишает ее воспоминаний. Девушка пытается вспомнить, что случилось в тот день — и кто она такая.

Отголоски эха (сериал, 1 сезон)

(драма, детектив, триллер) на Netflix с 19 августа

Две близняшки — Лени и Джина хранят опасный секрет. С детства сестры привыкли делится всем и вот во взрослом возрасте они тайно поменялись жизнями: у каждой из них теперь два дома, два мужа и ребенок, но все в их идеально поставленном мире рушится, когда одна из сестер исчезает…

Плохие сёстры (сериал, 1 сезон)

(комедия, драма, триллер) на Apple TV+ с 19 августа

История сестер Гарви, которые воссоединяются после смерти родителей.

Мистические приключения Сэм и Джейд (сериал, 1 сезон)

(приключения, семейный) на Apple TV+ с 19 августа

Незаурядные умы Сэм и Джейд раскрывают сверхъестественные тайны, которые хранит их сонный прибрежный городок.

Клео (сериал)

(криминал, боевик, триллер) на Netflix с 19 августа

После падения Берлинской стены бывшая шпионка-убийца выходит на свободу и начинает мстить тем, кто вступил в сговор и предал ее.

Еще 365 дней (фильм)

(драма, мелодрама) на Netflix с 19 августа

3 часть серии фильмов об отношениях Лауры и Массимо. Их любовь висит на волоске из-за недоверия и ревности, а упорный Начо настойчиво пытается их разлучить.

Стальной алхимик: Месть Шрама (фильм)

(фэнтези, боевик, приключения) на Netflix с 20 августа

Братья Элрик еще никогда не сталкивались с таким сильным оппонентом — в этом сиквеле к первому полнометражному фильму им противостоит серийный убийца с большим шрамом на лбу.