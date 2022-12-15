Что посмотреть

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Гудетама: Отличные яичные приключения (сериал)

(аниме, приключения) на Netflix с 13 декабря

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

Гудетама, ленивое яйцо, неохотно отправляется в главное путешествие своей жизни. Ему составляет компанию едва вылупившийся цыплёнок Шакипийо, который намерен найти их маму.

Сокровище нации: На краю истории (сериал)

(боевик, приключения) на Disney+ с 14 декабря

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

Джесс Моралес вместе с командой друзей отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать давно утраченное национальное сокровище.

Я верю в Санта-Клауса (фильм)

(комедия, мелодрама) на Netflix с 14 декабря

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

Пять счастливых месяцев спустя, Лиза с ужасом узнает, что ее новый парень, Том, обожает ее самый нелюбимый праздник. Может, пора дать Рождеству еще один шанс?

Соник Прайм (сериал)

(мультфильм, фантастика, приключения) на Netflix с 15 декабря

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

 

Приключения ежа Соника набирают обороты, когда стычка с доктором Эггманом буквально разбивает вселенную на части. В попытке собрать воедино реальность и спасти старых друзей Соник мчится через мультивселенную, попадая в странные миры и заводя новых приятелей в самом эпичном путешествии в жизни!

4 наемника (фильм)

(боевик, комедия) на Netflix с 15 декабря

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

Пути бывших наёмников и честной сотрудницы полиции пересекаются и, чтобы помочь ей найти неуловимого убийцу, опасная четвёрка возвращается в дело.

Частный урок (фильм)

(комедия, мелодрама) на Netflix с 16 декабря

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

Выдавая себя за частного репетитора, Азра тайно обучает студентов достижению их целей в жизни и любви — но не без трудностей на пути.

Полиция Парадайс (сериал, 4 сезон)

(мультфильм, комедия, криминал) на Netflix с 16 декабря

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

О жизни и работе полицейских в небольшом городке, где, как и везде, случаются преступления. Однако у злодеев тут куда больше свободы, нежели в других городах, потому что местная полиция работает отвратительно. И дело даже не в каких-то там сложностях или препятствия, а в том, что полицейские тут — полнейшие придурки.

If These Walls Could Sing (фильм)

(документальный) на Disney+ с 16 декабря

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

Документальный фильм посвященный легендарной музыкальной студии Abbey Road. О студии рассказывают Пол Маккартни, Ринго Старр, Элтон Джон, Джон Уильямс, Джордж Лукас и многие другие Режиссером картины выступила дочка Пола Маккартни Мэри, которая, по ее словам, с самого младенчества вместе с родителями проводила огромное количество времени на студии.

Няня (фильм)

(ужасы, триллер) на Amazon Prime Video с 16 декабря 

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

Аиша бросила своего сына в Сенегале, чтобы осуществить «Американскую мечту» и устроилась няней в белую привилегированную семью в Нью-Йорке. Со временем женщина начинает замечать мистические вещи, которые перешли из ее кошмаров в реальность.

Бардо, ложная хроника горстки истин (фильм)

(комедия, драма) на Netflix с 16 декабря

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

Мексиканский журналист возвращается на родину и осмысляет свои с ней отношения.

Рождественская буря (сериал)

(драма) на Netflix с 16 декабря

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

Из-за экстремальных погодных условий путешественники и сотрудники оказываются в ловушке в аэропорту и вынуждены вместе провести последние часы перед Рождеством.

Рекрут (сериал)

(боевик, приключения, триллер, драма) на Netflix с 16 декабря

Приключения ежа Соника, документальный фильм о легендарной музыкальной студии Abbey Road и другие главные премьеры недели

Бывшая сотрудница ЦРУ грозится раскрыть тайны агентства, и молодому юристу ведомства внезапно приходится погрузиться в мир международного шпионажа.

 

 

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