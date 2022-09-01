Приквел «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon, французский сериал «Цифровой детокс» и другие главные премьеры недели

Я был там (фильм)

(триллер) на Netflix с 31 августа

Художник граффити проникает в дома богатых людей, пока не обнаруживает в секретном подвале шокирующую тайну, запуская череду событий, подвергающих опасности его близких.

Под ее контролем (фильм)

(драма) на Netflix с 31 августа

Амбициозная молодая женщина заключает необычный договор с харизматичным боссом. Со временем она начинает сомневаться в своем решении, но, похоже, отступать уже поздно.

Цифровой детокс (сериал)

(комедия, мелодрама) на Netflix с 1 сентября

Осознав, что зависимы от Интернета, соседки по квартире Леа и Манон решаются на немыслимое: отказаться от всех устройств на 30 дней.

Любовь на вилле (фильм)

(комедия, мелодрама) на Netflix с 1 сентября

Долгожданная поездка Джули в Верону оборачивается неприятным сюрпризом: на вилле, которую она арендовала, уже поселился нахальный, но привлекательный незнакомец.

Кролик-самурай: Хроники Усаги (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, приключения, боевик) на Netflix с 1 сентября

Юный кролик мечтает стать настоящим самураем. Вместе с новыми друзьями-воинами он защищает свой город от монстров ёкай, ниндзя и злобных пришельцев.

Айви + Бин (фильм)

(боевик, комедия, семейный) на Netflix с 2 сентября

Бин обнаруживает, что её соседка Айви разбирается в магии, и вместе они придумывают заклинание, которое заставит старшую сестру Бин танцевать… вечно!

Подделки (сериал, 1 сезон)

(комедия) на Netflix с 2 сентября

История двух девушек-подростков, которые являются лучшими подругами и случайно создают одну из крупнейших империй поддельных удостоверений личности в Северной Америке.

Новая жизнь Эллы (сериал, 1 сезон)

(драма) на Apple TV+ с 2 сентября

После события, изменившего всю ее жизнь, тринадцатилетняя Элла стремится жить одним днем. Она учится ценить каждое мгновение, не поддаваться страхам, которые когда-то ее терзали, и убеждает других делать то же самое.

Фестиваль трубадуров (фильм)

(драма) на Netflix с 2 сентября

Неожиданное воссоединение странствующего музыканта с сыном бередит старые раны, но впереди еще долгий путь на фестиваль трубадуров.

Дьявол в Огайо (сериал, 1 сезон)

(ужасы, триллер) на Netflix с 2 сентября

Мир психиатра переворачивается с ног на голову после поступления пациентки, сбежавшей из секты, — эта странная девушка может развалить свою собственную семью.

В тебе нет ничего особенного (сериал, 1 сезон)

(комедия, фэнтези) на Netflix с 2 сентября

Жизнь в новом городе становится для Амайи гораздо интереснее, когда по школе расползается слух о том, что она унаследовала бабушкины магические способности.

Властелин колец: Кольца власти (сериал, 1 сезон)

(фэнтези, приключения) на Amazon Prime Video с 2 сентября

Несмотря на то, что наступили времена относительного мира, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье. Повсюду — от самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — в каждом королевстве герои событий создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода.