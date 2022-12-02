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Принц и его жена обещают рассказать всю правду в трейлере «Гарри и Меган»

Автор Эвелина Никанорова
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Первый тизер-трейлер документального сериала «Гарри и Меган» (Harry & Meghan) обнародовал Netflix.

Лента режиссера Лиз Гарбус обещает рассказать правдивую истории любви Меган Маркл и принца Гарри и их отношений с другими членами королевской семьи из первых уст. В фильме использованы архивные фото и видео (в том числе нигде не публиковавшиеся ранее), а также интервью с супругами и съемки, сделанные в их доме в США.

Работа над документальным проектом стала частью контракта пары с Netflix, заключенного в 2020 году. По слухам, за съемки они получили 100 миллионов долларов. Известно, что после смерти королевы Елизаветы II Гарри и Меган решили внести большие изменения в почти уже готовый фильм, что могло отложить его выход на длительное время.

Дата премьеры пока не объявлена, но ранее СМИ сообщали, что она может совпасть с выходом откровенных мемуаров принца Гарри. Книга под названием «Spare» (что переводится как «Запасной») увидит свет 10 января 2023 года.

Источник: InterMedia

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