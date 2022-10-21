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Принцесса Диана и королевская семья вступают в войну с трагическим исходом в трейлере «Короны»

Автор Эвелина Никанорова
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Первый трейлере пятого сезона сериала «Корона» обнародовал Netflix.

Действие новых серий будет происходить в 1990-х – начале 2000-х и посвящено, пожалуй, самым драматичным страницам истории британской королевской семьи. В их числе пожар в Виндзорском замке в 1992 году, развод принца Чарльза в том же году, последующая чреда скандалов и гибель принцессы Дианы в 1997-м, а также смерть сестры королевы Елизаветы II – принцессы Маргарет – в 2002-м. Тизер большей часть посвящен скандальному разводу, тому, как это освещалось в прессе, отражалось на ситуации в обществе и репутации короны.

Премьера пятого сезона состоится на Netflix 9 ноября.

Источник: InterMedia

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