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Продолжение комедии «Sexify», рассказ о попытке викингов завоевать Англию и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Сексифакция (сериал, 2 сезон)

(комедия, драма) на Netflix c 11 января 

Продолжение комедии «Sexify», рассказ о попытке викингов завоевать Англию и другие главные премьеры недели

Наталья отлично разбирается в программировании, но мало что знает о сексе. С помощью своих подруг Моники и Паулины она попытается разгадать тайны женского оргазма, победить в студенческом конкурсе приложений, и, как знать, возможно, осчастливить своих ровесников.

Викинги: Вальхалла (сериал, 2 сезон)

(боевик, приключения) на Netflix c 12 января 

Продолжение комедии «Sexify», рассказ о попытке викингов завоевать Англию и другие главные премьеры недели

Рассказ о попытке викингов завоевать Англию, путешествии Лейфа Эрикссона в Америку, а также о драматической истории любви, вражды и мести на фоне распространения христианства среди викингов. 

Кунг-фу Панда: Миссия Рыцарь дракона (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, боевик, приключения) на Netflix c 12 января 

Продолжение комедии «Sexify», рассказ о попытке викингов завоевать Англию и другие главные премьеры недели

Легендарный воин По и благородный английский рыцарь пытаются спасти магическое оружие, свою репутацию, а заодно и весь мир.

Дом с прислугой (сериал, 4 сезон)

(ужасы, драма, триллер) на Apple TV+ с 13 января

Продолжение комедии «Sexify», рассказ о попытке викингов завоевать Англию и другие главные премьеры недели

Дороти и Шон Тёрнер нанимают молодую няню Лианну, чтобы та помогла им присматривать за новорожденным ребенком. Но со временем становится ясно, что все это совсем не то, чем кажется на первый взгляд.

Охотники (сериал, 2 сезон)

(криминал, драма, детектив) на Prime Video с 13 января

Продолжение комедии «Sexify», рассказ о попытке викингов завоевать Англию и другие главные премьеры недели

Сюжет повествует о группе охотников за нацистами, проживающих в Нью-Йорке в 1977 году. «Охотники» обнаруживают, что сотни высокопоставленных нацистов проживают в США и намереваются создать там Четвёртый рейх. Разнородная команда «охотников» начинает свою кровавую миссию по привлечению нацистов к ответственности и срыву их новых планов по геноциду.

Красный дерматин (сериал, 3 сезон)

(боевик, криминал, приключения) на Netflix с 13 января

Продолжение комедии «Sexify», рассказ о попытке викингов завоевать Англию и другие главные премьеры недели

 

Пытаясь спастись от своего сутенера и его приспешников, три проститутки отправляются в безумное путешествие.

Пропала собака (фильм)

(биография, драма) на Netflix с 13 января

Продолжение комедии «Sexify», рассказ о попытке викингов завоевать Англию и другие главные премьеры недели

Молодой парень и его родители организуют большие поиски, чтобы найти любимого пса и успеть дать ему жизненно необходимое лекарство.

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