Продолжение комедии «Sexify», рассказ о попытке викингов завоевать Англию и другие главные премьеры недели

Сексифакция (сериал, 2 сезон)

(комедия, драма) на Netflix c 11 января

Наталья отлично разбирается в программировании, но мало что знает о сексе. С помощью своих подруг Моники и Паулины она попытается разгадать тайны женского оргазма, победить в студенческом конкурсе приложений, и, как знать, возможно, осчастливить своих ровесников.

Викинги: Вальхалла (сериал, 2 сезон)

(боевик, приключения) на Netflix c 12 января

Рассказ о попытке викингов завоевать Англию, путешествии Лейфа Эрикссона в Америку, а также о драматической истории любви, вражды и мести на фоне распространения христианства среди викингов.

Кунг-фу Панда: Миссия Рыцарь дракона (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, боевик, приключения) на Netflix c 12 января

Легендарный воин По и благородный английский рыцарь пытаются спасти магическое оружие, свою репутацию, а заодно и весь мир.

Дом с прислугой (сериал, 4 сезон)

(ужасы, драма, триллер) на Apple TV+ с 13 января

Дороти и Шон Тёрнер нанимают молодую няню Лианну, чтобы та помогла им присматривать за новорожденным ребенком. Но со временем становится ясно, что все это совсем не то, чем кажется на первый взгляд.

Охотники (сериал, 2 сезон)

(криминал, драма, детектив) на Prime Video с 13 января

Сюжет повествует о группе охотников за нацистами, проживающих в Нью-Йорке в 1977 году. «Охотники» обнаруживают, что сотни высокопоставленных нацистов проживают в США и намереваются создать там Четвёртый рейх. Разнородная команда «охотников» начинает свою кровавую миссию по привлечению нацистов к ответственности и срыву их новых планов по геноциду.

Красный дерматин (сериал, 3 сезон)

(боевик, криминал, приключения) на Netflix с 13 января

Пытаясь спастись от своего сутенера и его приспешников, три проститутки отправляются в безумное путешествие.

Пропала собака (фильм)

(биография, драма) на Netflix с 13 января

Молодой парень и его родители организуют большие поиски, чтобы найти любимого пса и успеть дать ему жизненно необходимое лекарство.