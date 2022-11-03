Продолжение приключений «Энолы Холмс», история о полицейском в отставке с Гарри Стайлсом и другие главные премьеры недели

Молодые монархи (сериал, 2 сезон)

(драма, мелодрама) на Netflix с 1 ноября

У принца, не обремененного монаршими обязанностями, появляется возможность изучить свое истинное «я»… Но внезапно он оказывается следующим претендентом на престол.

Захват (фильм)

(боевик) на Netflix с 1 ноября

После раскрытия скандала с утечкой информации девушку-хакера обвиняют в убийстве. Теперь она должна скрываться от полиции и найти преступников-шантажистов.

Принц драконов (сериал, 4 сезон)

(мультфильм, фэнтези, приключения) на Netflix с 2 ноября

Сюжет четвёртого сезона мультсериала разворачивается спустя два года после событий предыдущего. Главный злодей кажется поверженным, но его в очередной раз спасает тёмная магия, и он может вновь воспрянуть благодаря своему загадочному приспешнику Ааравосу.

Магазин Блокбастер (сериал)

(комедия) на Netflix с 3 ноября

В мире жесткой конкуренции и запутанных чувств трудолюбивый менеджер последнего магазина Блокбастер борется за выживание видеопроката и за его персонал.

Мой полицейский (фильм)

(драма, мелодрама) на Amazon Prime Video с 4 ноября

История о полицейском в отставке Томе и его жене Марион. В доме пары все меняется, когда к ним в гости приезжает их старый друг-инвалид Патрик. Его появление вызывает воспоминания о совместном прошлом Тома и Патрика. В главной роли Гарри Стайлс

Мост через озеро (фильм)

(драма) на Apple TV+ с 4 ноября

История Линси — военнослужащей, которая после тяжелого ранения пытается вернуться к обычной жизни в родном Новом Орлеане. Ее знакомство с местным автомехаником Джеймсом вылилось в неожиданную дружбу. В главной роли Дженнифер Лоуренс.

Берег москитов (сериал, 2 сезон)

(приключения, драма, триллер) на Apple TV+ с 4 ноября

История опасного путешествия радикального идеалиста и блестящего изобретателя Элли Фокса, который перевозит свою семью в Мексику в поисках безопасного убежища.

Манифест (сериал, 4 сезон)

(фантастика, драма, детектив) на Netflix с 4 ноября

Сюжет расскажет о пассажирах самолета, который попал в провал во времени. Он исчезает с радаров, а спустя годы возвращается. Пассажиры самолёта не заметили этого, а на земле прошло уже много лет. В центре сюжета личная жизнь пассажиров в новом мире, а также тайна связанная с их исчезновением.

Лукизм (сериал)

(аниме, драма, мелодрама) на Netflix с 4 ноября

В обществе, которое предпочитает красивую внешность, школьный изгой ведет двойную жизнь, переключаясь между двумя телами, внешне совершенно противоположными.

Потрясающие (сериал)

(комедия, драма, мелодрама) на Netflix с 4 ноября

Четверо лучших друзей пытаются покорить жестокий мир моды. Их жизнь — это быстрая череда тяжёлых рабочих будней, любовных дилемм и безумных ночных похождений.

Энола Холмс 2 (фильм)

(криминал, детектив, приключения) на Netflix с 4 ноября

Энола Холмс берется за свое первое дело в качестве детектива, но ей понадобится помощь друзей и брата Шерлока, чтобы раскрыть тайну исчезновения молодой девушки. В главной роли Милли Бобби Браун. А также Генри Кавилл, Дэвид Тьюлис и Хелена Бонем Картер.