Программа FLEX: как бесплатно попасть на учебу в Америку?

У старшеклассников в нашей стране есть возможность на год поехать на учебу в Америку. Конечно, если на это дадут согласие родители и учителя. Такую возможность предоставляет программа международного обмена для старшеклассников FLEX.

Ее организуют Посольство США в Литве и Американские Советы по Международному Образованию, а финансирует Госдепартамент США. Эта программа предлагает литовским старшеклассникам в течение года бесплатно жить в американской принимающей семье и учиться в старшей школе в течение 2023-24 учебного года. Участие в программе FLEX — открытое и бесплатное.

О программе FLEX

30 лет назад Конгрессом США было одобрена программа, направленная на укрепление отношений между народами США и бывшего СССР. А позднее к участию присоединились и другие страны. Цель программы — установить взаимопонимание между американцами и людьми из других стран.

Ученики с ограниченными физическими возможностями тоже могут принять участие в отборе. Для таких школьников предусмотрены расширенные критерии для подачи анкет. Подробнее можете узнать по адресу [email protected]

Кто может принять участие в программе FLEX?

• граждане Литвы,

• родившиеся в период с 15 июля 2005 до 15 июля 2008 г.,

• учащиеся 9 или 10 (I или II) классов литовских школ и гимназий,

• изучающие английский язык в рамках школьной программы,

• соответствующие критериям для получения визы США и не проживавшие в США более 3 месяцев за последние 5 лет.

Что покрывает стипендия?

• бесплатный проезд от дома до места проживания в США и обратно;

• ежемесячную стипендию на карманные расходы для участия в общественной жизни и личные расходы;

• проживание финалиста в тщательно отобранной и проверенной принимающей американской семье в течение года;

• зачисление в американскую среднюю школу;

• участие в ориентационной предотъездной программе и ориентации по возвращению;

• участие в различных мероприятиях, организованных в США на местном уровне;

• медицинское страхование, которое не покрывает лечение болезней, диагностированных до приезда в США, а также стоматологическую помощь.

Какие расходы не покрывает программа?

• расходы, связанные с получением паспорта,

• личные расходы, превышающие ежемесячную стипендию,

• оплату провоза сверхнормативного багажа.

Как проходит отбор

Первый раунд отбора открыт для всех школьников, соответствующих критериям программы, и проводится до 13 октября 2022 года онлайн. Во время первого тура участники должны будут ответить на общие вопросы, а также 3 вопроса-эссе в течение 10 дней с начала заполнения анкеты. После подачи заявки выбранные участники получат ссылку на тест по английскому языку, который является 2-м туром конкурса.

Заполнить анкету первого тура можно до 13 октября 2022 по ссылке.

Как дальше проходит процесс отбора?

Комиссия рассматривает заявки и отбирает полуфиналистов. Выбранные школьники будут приглашены на 3-й тур конкурса. Во время него нужно будет заполнить более детальную анкету, сдать другой тест на знание английского языка, написать эссе и пройти интервью с представителями Американских Советов. Финальные результаты станут известны весной 2023 года. Финалисты и альтернативные кандидаты, а также их родители получат информацию о подготовке к программе. После подтверждения статуса школьники будут работать с представителями программы над подготовкой необходимых документов.

Более подробная информация — по ссылке или на страничке flexlithuania в фейсбуке.