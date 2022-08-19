Прогулки в жаркую погоду. Где найти питьевые фонтанчики?

В жаркую погоду самое главное — пить побольше воды. Именно к этому призывают жителей и гостей столицы компания Vilniaus Vandenys и Вильнюсское самоуправление. И призывают обратить внимание на питьевые фонтанчики, которые установлены в разных местах города.

В августе сеть таких питьевых фонтанчиков пополнилась 7 новыми «источниками». А всего в столице сейчас около 30 мобильных или стационарных питьевых фонтанчиков. В последний месяц лета их устанавливают возле спортивных площадок — там освежиться чистой водой смогут и прохожие, и люди, которые занимаются спортом.

«Вода — главная защита от перегрева летом. Однако мы хотим, чтобы возросшая потребность в воде не означала увеличения потребления пластиковых изделий. Для этого во многих районах города, где жители активно проводят время, работают фонтанчики с питьевой водой. В этом сезоне их установили и на спортплощадках популярных среди населения школ», — говорит вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Новые «источники»

Новые питьевые фонтанчики в августе появились в следующих местах:

на ул.Gedvydžių, 8 (рядом с Вильнюсской гимназией имени Авраама Кулвиетиса),

ул. Medeinos, 6 (рядом с площадкой для скейтеров в Пашилайчяй),

ул. Architektų, 72A (рядом с прогимназией «Ажуолинас»),

ул. Filaretų, 3 (рядом с Вильнюсской прогимназией Петра Вилейшиса),

ул. Trampolio, 5 (рядом с Вильнюсской гимназией Траку Воке),

ул. Kaukysos, 18 (на спортивной площадке Каукиса),

а также на ул. Vydūno, 17A (рядом с Вильнюсской прогимназией Мартинаса Мажвидаса).

Вклад в защиту природы

Новые питьевые фонтанчики оборудованы удаленными счетчиками сканирования воды. С их помощью каждый человек, отсканировав телефоном QR-код на питьевом фонтанчике, сможет отследить не только количество воды, выпитой из питьевого фонтанчика, но и вклад в более чистую окружающую среду.

Список питьевых фонтанчиков, установленных в Вильнюсе до августа, можно найти на интерактивной карте

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