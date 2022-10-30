Проверьте, знаете ли вы правила, как сжигать листья, ветки и другие отходы

Специалисты Департамента охраны окружающей среды напоминают, что сжигать опавшую листву можно только с соблюдением экологических норм.

«Многие люди забывают, что листья, ветки и другие зеленые отходы можно сдавать в пункты сбора зеленых отходов. А вместо сжигания листьев мы всегда рекомендуем компостировать их. Таким образом можно и внести свой вклад в снижение изменения климата, и получить полезное удобрение», — говорит специалист Департамента охраны окружающей среды Вилмантас Мусникас.

Однако если вы все-таки решили сжечь листья, ветки или другие зеленые отходы, важно сделать это правильно.

В соответствии с Правилами природоохранных требований при сжигании на открытом воздухе растений или их частей, сжигание опавшей листвы, сухой травы, тростника, соломы, полеводческих, садовых остатков растительного происхождения допускается только в тех случаях, когда их невозможно компостировать (или когда компостирование может привести к распространению вредителей растений) или использовать иным способом. Но не ближе 30 метров от зданий, и только после сбора мусора в кучи.

Кроме того, за горением необходимо постоянно следить, а после завершения тлеющий огонь надо потушить водой или песком.

Важные правила

Запрещается сжигать собранные (сгребенные) растения, их части или кучи в городах и небольших городках (за исключением разведения костров в специально для этого отведенных местах).

Запрещается сжигать собранные (сгребенные) растения, их части или кучи в дни, когда установлена высокая пожароопасность, IV-V класса (эти условия определяются Гидрометеорологической службой Литвы и публикуются в СМИ).

Запрещается сжигать собранные (сгребенные) растения, их части или кучи в лесу, на болотах, в торфянистых местах или на участках, расположенных ближе 50 метров от леса, болота или торфяника, а также в городах и небольших городках (за исключением разведения костров в специально для этого отведенных местах).

Запрещается вместе (или раздельно) с собранными (сгребенными) растениями или их частями сжигать любые бытовые, промышленные и иные отходы, за исключением случаев, когда сжигаемая древесина не обработана какими-либо химическими веществами (красками, лаками, клеями, импрегнирующими веществами и др.).

Когда количество сгребенных (собранных) растений и их частей, сжигаемых за один раз, превышает объем 5 куб. м или сжигается сразу в нескольких местах, о месте и времени сжигания не позднее чем за час до этого обязательно надо по телефону уведомить ближайшее подразделение Государственной пожарно-спасательной службы и/или подразделение соответствующего лесничества.

Штрафы

Нарушение требований охраны окружающей среды путем сжигания опавших листьев деревьев, сухой травы, тростника, злаков, соломы, отходов полеводческого и садового хозяйства влечет за собой ответственность по ст. 286 Кодекса об административных правонарушениях.

Сжигание опавших листьев деревьев, сухой травы, тростника, соломы, отходов полеводческого и садового хозяйства с нарушением требований охраны окружающей среды влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 230 евро и на руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц – в размере от 60 до 300 евро.

Непринятие противопожарных мер после обнаружения возгорания стерни или несгребенной (несобранной) соломы на своем участке влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 170 евро.

Сжигание стерни, нескошенной и несгребенной (несобранной) травы, тростника, злаковых и других сельскохозяйственных культур влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 300 евро и на руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц – в размере от 120 до 350 евро.

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