Queen выпустит неизвестную песню с вокалом Фредди Меркьюри

Queen пообещали выпустить новую песню с участием покойного фронтмена группы Фредди Меркьюри под названием «Face It Alone».

Основатели группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор рассказали на радио BBC, что композиция была позаимствована из сессий для 13-го студийного альбома группы «The Miracle», который был выпущен в 1989 году. Спустя два года Фредди Меркьюри скончался.

– Мы смотрели на эту композицию много раз и думали: «О нет, мы не сможем спасти ее». Но мы вновь попробовали. Это как сшивание кусочков вместе… Но это красиво. Это трогательно, — поделился Брайан Мэй.

Музыканты планируют устроить премьеру неизвестного сингла в сентябре 2022 года.

Источник: InterMedia