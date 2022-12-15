RADIO R представляет новую песню «Сопілочко, грай!» украинской певицы Goldy

RADIO R представляет новую песню. Ее автор — украинская певица Sonya Goldy. Новый трек Goldy называется «Сопілочко, грай!».

«Когда? Когда в моей стране наступит Мир? Когда мы победим и это все закончится?!» Эти вопросы мы задаем себе каждый день, молимся и желаем Мира!» — говорит Соня.

Текст новой песни:

Оксамитові сльози

На землі пролили

Людоньки милі

Ті землі лишили

Бігли від ворога

За небокрай

Повертайтеся ж любі!

Сопілочко, грай! З молитвою встанеш

Прокинешся вранці

Свободою мариш

Тай в себе питаєш ти: Коли закінчиться?

Коли перестане?

Коли переможем?

Стріляти не стануть

І віра затушить вогні

Хай ті хто посіяли в сльозах

Пожнуть у щасті З молитвою ляжеш

Тихенько, самотньо

Свободою мариш

Та в себе питаєш ти: Коли, Боже-Боже,

скажи ти на милість,

Побачу в очах

Твоїх спокій і щирість

Бо зараз там

злість і журба

Хай той, хто за волю стоїть,

Той стоїть до кінця Коли закінчиться

Коли перестане

Коли переможем

Стріляти не стануть

І віра затушить вогні

Хай ті, хто посіяли в сльозах

Пожнуть у щасті

Соня родом из Днепропетровской области. С Литвой она познакомилась совсем случайно — в нашу страну Соня приехала в начале марта, вскоре после того, как в Украине началась война. Мы рассказывали об этой девушке в серии рассказов о тех, кому пришлось покинуть Украину и обрести временный дом в Литве: «Я просто в шоке от того, как нас поддерживают в Литве»: история беженки из Украины Сони.

«Когда в Украине все это началось, то не покидало ощущение постоянного страха и напряжения. Когда я приехала, я помню, как подумала: «Блин, как же классно – не летают вертолеты». Ты понимаешь, что здесь никто не будет стрелять, что здесь спокойно, что ты в безопасности. Это были мои самые первые мысли», – рассказывает Соня.

У себя на родине Соня занималась музыкой, продолжила она заниматься любимым делом и в Литве. Новая песня Goldy «Сопілочко, грай!» теперь будет звучать в эфире RADIO R.