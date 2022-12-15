Музыкальная новинка

RADIO R представляет новую песню «Сопілочко, грай!» украинской певицы Goldy

Автор RADIO•R
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RADIO R представляет новую песню. Ее автор — украинская певица Sonya Goldy. Новый трек Goldy называется «Сопілочко, грай!».

RADIO R представляет новую песню «Сопілочко, грай!» украинской певицы Goldy

RADIO R представляет новую песню. Ее автор — украинская певица Sonya Goldy. Новый трек Goldy называется «Сопілочко, грай!»

«Когда? Когда в моей стране наступит Мир? Когда мы победим и это все закончится?!» Эти вопросы мы задаем себе каждый день, молимся и желаем Мира!» — говорит Соня.

Текст новой песни:

Оксамитові сльози
На землі пролили
Людоньки милі
Ті землі лишили
Бігли від ворога
За небокрай
Повертайтеся ж любі!
Сопілочко, грай!

З молитвою встанеш
Прокинешся вранці
Свободою мариш
Тай в себе питаєш ти:

Коли закінчиться?
Коли перестане?
Коли переможем?
Стріляти не стануть
І віра затушить вогні
Хай ті хто посіяли в сльозах
Пожнуть у щасті

З молитвою ляжеш
Тихенько, самотньо
Свободою мариш
Та в себе питаєш ти:

Коли, Боже-Боже,
скажи ти на милість,
Побачу в очах
Твоїх спокій і щирість
Бо зараз там
злість і журба
Хай той, хто за волю стоїть,
Той стоїть до кінця

Коли закінчиться
Коли перестане
Коли переможем
Стріляти не стануть
І віра затушить вогні
Хай ті, хто посіяли в сльозах
Пожнуть у щасті

Соня родом из Днепропетровской области. С Литвой она познакомилась совсем случайно — в нашу страну Соня приехала в начале марта, вскоре после того, как в Украине началась война. Мы рассказывали об этой девушке в серии рассказов о тех, кому пришлось покинуть Украину и обрести временный дом в Литве: «Я просто в шоке от того, как нас поддерживают в Литве»: история беженки из Украины Сони.

«Когда в Украине все это началось, то не покидало ощущение постоянного страха и напряжения. Когда я приехала, я помню, как подумала: «Блин, как же классно – не летают вертолеты». Ты понимаешь, что здесь никто не будет стрелять, что здесь спокойно, что ты в безопасности. Это были мои самые первые мысли», – рассказывает Соня.

У себя на родине Соня занималась музыкой, продолжила она заниматься любимым делом и в Литве.  Новая песня Goldy «Сопілочко, грай!» теперь будет звучать в эфире RADIO R.

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