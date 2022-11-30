Расписание мероприятий: когда зажгутся рождественские огни на елках во всех уголках столицы?

В минувшие выходные старт зимним праздникам был дан в Старом городе Вильнюса. Столичное самоуправление сообщает, что теперь огоньки на елках зажгутся и в других староствах (сянюниях) столицы.

Первыми церемонии зажжения огней на елочках проведут Науйининкай, Пашилайчяй и Лаздинай — там праздник состоится в четверг, 1 декабря. 5 декабря зажгутся рождественские инсталляции в Юстинишкес, на аллее Šypsenų. 6 декабря в усадьбе Траку Воке состоится Рождественский концерт. В Антакалисе 17 декабря состоится мероприятие «Антакальнис – антакальнисцам». В Веркяй 23 декабря жителей района ожидает световая видеоинсталляция «Сказка старой башни» (ул. Popieriaus, 94).

Полный список праздничных мероприятий в 21 сянюнии столицы

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