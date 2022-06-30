Социальная информация

Реформа Службы занятости. Что ждет безработных с 1 июля?

By RADIO•R
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С 1 июля в Литве начинается реформа системы Службы занятости. Изменения коснутся так называемых долгосрочных безработных.

Реформа Службы занятости. Что ждет безработных с 1 июля?

Реформа Службы занятости. Что ждет безработных с 1 июля?

Основная цель реформы – трудоустроить таких «долгосрочных безработных» и упразднить причины, по которым люди не работают. Дело в том, что, как показывают цифры, часть таких вечных клиентов Службы занятости работает в тени. Другая часть — проживает в отдаленной местности. Еще часть людей страдает от зависимостей или не имеет нужных социальных навыков. Всего в стране насчитывается около 30 тысяч «долгосрочных безработных». С июля такие безработные получат статус людей, которые готовятся к трудоустройству.

Статус человека, который готовится к трудоустройству

Первые несколько месяцев Служба занятости будет изучать списки безработных и анализировать, как долго и по каким причинам людям не удается найти работу. К сотрудничеству будут привлекаться партнеры (муниципалитеты, неправительственные организации), которые помогут в трудоустройстве таких клиентов.

Статус человека, который готовится к трудоустройству, будет присваиваться людям, которые по тем или иным причинам (долги, зависимости. необходимость ухаживать за близкими, отсутствие мотивации и т.п.) долгое время не устраиваются на работу. Таким людям будут оказывать помощь в решении проблем, мешающих трудоустройству. В этот период страховать и лечить их будут за счет государства.

Статус безработного

Будет предоставляться людям, которые действительно заинтересованы в поиске работы. Пособие по безработице такие клиенты будут получать девять месяцев, в течение которых им будут предлагать работу. Эта работа должна будет соответствовать их квалификации и компетентности, и опираться на размер предыдущей зарплаты.

  • первые 3 месяца зарплаты должна быть не меньше 80% прежней;
  • с 4-го по 9-й месяцы — не меньше 60%;
  • предлагаемая зарплата не может быть меньше получаемого человеком пособия по безработице.

С десятого месяца подходящей работой будет считаться работа в рамках квалификации, компетентности, опыта, плюс соответствие требованиям к дороге и ее стоимости.

Одно из важных новшеств — работодателям теперь будут рекомендовать только тех безработных, у которых есть необходимые навыки. А тех, кто готовится к трудоустройству, отправлять к работодателям не будут. Подходящей работой считается такая, на которую доехать и вернуться можно не больше чем за два часа, а расходы на дорогу составляют не более 15% всех доходов.

Если соискатель два раза в течение 12 месяцев без веской причины откажется от предложенной подходящей работы, его лишат статуса безработного.

Человек будет также лишаться статуса безработного в том случае, если был установлен факт нелегальной работы (или незарегистрированной индивидуальной деятельности). Соответственно, такой клиент Службы занятости лишится и всех социальных привилегий. А различные взносы и налоги, которые за него платит государство, ему придется оплачивать самостоятельно.

Другие изменения

Главное новшество – неформальное образование для взрослых. Люди смогут посещать не только профессиональные курсы, но и курсы подмастерьев, курсы неформального обучения и самообразования. Будет возможность изучения литовского языка для иностранцев.

Увеличатся компенсации на проезд. Их будут выплачивать за поездки не только на работу, но и на собеседование, на встречи с консультантами Службы занятости.

Максимальная компенсация увеличится до 30% (т.е. 219 евро) в месяц, а срок выплаты компенсации – до 4 месяцев.

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