Рианна стала самой молодой американской миллиардершей

Forbes назвал Рианну самой молодой американской женщиной-миллиардером.

В этом списке учитываются только капиталы, нажитые собственным трудом, а не доставшиеся по наследству. Состояние 34-летней певицы на данный момент оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Большая часть дохода приходится на ее косметический бренд Fenty Beauty, 50% которого принадлежит ей вместе с французским ритейлером предметов роскоши LVMH. Ей также принадлежат 30% акций линии нижнего белья Savage x Fenty, которая в феврале 2021 года стоила 1 миллиард долларов. Уроженка Барбадоса является и самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Вторую строчку (по возрасту, но не по финансовому состоянию) занимает 41-летняя Ким Кардашьян, чей собственный капитал составляет 1,8 миллиарда долларов. Ее сводная сестра Кайли Дженнер когда-то носила титул самой молодой в мире миллиардерши, добившейся успеха сама, но была смещена с пьедестала в мае 2020 года, когда Forbes снизил оценку ее капитала до 900 миллионов долларов после просмотра новых финансовых данных. Состояние Дженнер сейчас оценивается в 600 миллионов.

В списке также присутствуют Тейлор Свифт (570 миллионов), Бейонсе (450 миллионов), Риз Уизерспун (430 миллионов), Серена Уильямс (260 миллионов), Сандра Буллок (225 миллионов), Мадонна (575 миллионов), Крис Дженнер (230 миллионов) и другие.

Источник: InterMedia