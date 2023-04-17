Рита Ора, Верка Сердючка и Ребекка Фергюсон примут участие в «Евровидении 2023»

Объявлены имена специальных музыкальных гостей, которые выступят в концертной части 67-го конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле, на M&S Bank Arena, на двух полуфиналах и финале.

Победителем прошлогоднего конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania», но впоследствии Европейский вещательный союз принял решение по соображениям безопасности провести «Евровидение 2023» в Великобритании, участник которой Сэм Райдер занял второе место. Так что принимающей стороной этого года считаются сразу две страны, и их артисты будут участвовать во внеконкурсной программе.

9 мая 2023 года в перерыве первого полуфинала на сцену выйдет Рита Ора, которая исполнит новый сингл «Praising You» и попурри из своих хитов. Примечательно, что в 2009 году 17-летняя Рита принимала участие в национальном отборе «Евровидения», чтобы представлять Великобританию на конкурсе, прошла в финал, но отказалась от дальнейшей борьбы. В том же полуфинале выступят звезда шоу X Factor, соул-певица Ребекка Фергюсон в дуэте с украинской участницей «Евровидения 2010» Alyosha: они исполнят кавер «Ordinary World» Duran Duran, – а также украинская певица Юлия Санина со своей группой Hardkiss.

В антрактах второго полуфинала 11 мая на сцену выйдет участница «Евровидения 2014» Мария Яремчук. Девушка исполнит попурри из самых известных украинских песен, на одном из номеров к ней присоединится 14-летняя Злата Дзюнка, участница прошлогоднего детского «Евровидения».

Гранд-финал «Евровидения» состоится 13 мая, его будут вести британская певица Алеша Диксон, телеведущий Грэм Нортон, звезда сериала «Тед Лассо» Ханна Уоддингем и Юлия Санина. Во время парада флагов всех 26 финалистов состоится выступление украинской электро-поп-группы Go_A , а также бывших участников «Евровидения» разных лет Джамалы, Тины Кароль и Верки Сердючки.

Откроет конкурс Kalush Orchestra. В первом перерыве на сцену выйдет Сэм Райдер, а во втором – несколько бывших участников «Евровидения», в числе которых – Махмуд из Италии, Нетта Барзилай из Израиля, Дади Фрейр из Исландии, Корнелия Якобс из Швеции, Дункан Лоуренс из Нидерландов, а также британская певица, уроженка Ливерпуля Соня, которая 30 лет назад, на «Евровидении 1993», заняла второе место.

На днях на стриминговых сервисах был выпущен традиционный альбом, включающий все номера «Евровидения 2023»: на нем представлены 37 треков. Их фрагменты собраны и в 20-минутном YouTube-ролике, обнародованном на официальном канале конкурса.

Источник: InterMedia