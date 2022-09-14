Музыкальная новинка

Робби Уильямс выпустил альбом своих хитов с оркестром

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Состоялся релиз нового альбома Робби Уильямса «XXV». Как и следует из названия, пластинка приурочена к 25-летию сольной карьеры британского музыканта.

В альбом вошли 29 треков, которые представляют собой оркестровые обработки хитов Робби «Angels», «Millennium», «No Regrets», «Love My Life», «Supreme», «Rock DJ» и других, а также вышедшая ранее новая песня «Lost» и еще три оригинальных вещи «Disco Symphony», «More Than This», «The World And Her Mother» (представленных в делюкс-издании).

Все они были записаны при участии нидерландского симфонического оркестра Metropole Orkest. Над аранжировками работали Жюль Бакли, Гай Чемберс и Стив Сидвелл.

Источник: InterMedia

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