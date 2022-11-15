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Роберт Дауни-младший вспоминает жизнь отца вместе с ним в трейлере «Старшего»

Автор Эвелина Никанорова
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Трейлер документального фильма «Старший» (Sr.) представил Netflix. В ленте, режиссером которой выступил Крис Смит («Американское кино»), Роберт Дауни-младший отдает дань уважения своему покойному отцу – актеру, сценаристу и режиссеру-новатору Роберту Дауни-старшему.

— Документалист Крис Смит представляет любовно-дерзкий портрет жизни, карьеры и последних дней режиссера-индивидуалиста Роберта Дауни-старшего, чей бунтарский дух десятилетиями пронизывал создание фильмов о контркультуре, — говорится в описании. — Фильм, включает также личное исследование его отношений с сыном Робертом Дауни-младшим. Это размышление о жизни, столь же сюрреалистично, сколь и сентиментально, торжество создания искусства без правил, которое по пути отбрасывает свой собственный свод правил.

Премьера состоится 2 декабря на Netflix.

Источник:InterMedia

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