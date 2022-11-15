Роберт Дауни-младший вспоминает жизнь отца вместе с ним в трейлере «Старшего»

— Документалист Крис Смит представляет любовно-дерзкий портрет жизни, карьеры и последних дней режиссера-индивидуалиста Роберта Дауни-старшего, чей бунтарский дух десятилетиями пронизывал создание фильмов о контркультуре, — говорится в описании. — Фильм, включает также личное исследование его отношений с сыном Робертом Дауни-младшим. Это размышление о жизни, столь же сюрреалистично, сколь и сентиментально, торжество создания искусства без правил, которое по пути отбрасывает свой собственный свод правил.